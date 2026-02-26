La ONCE anuncia a toda España que Jerez es su Capital Nacional de la Gastronomía

La ONCE va a dedicar el sorteo del próximo miércoles, 4 de marzo, a Jerez como Capital española de la Gastronomía. El director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y la vicepresidenta del Consejo Territorial, Milagros Rodríguez, han presentado este jueves la imagen del cupón a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, así como una amplia representación de delegados y delegadas municipales y representantes de los ramos hostelero y turístico.

Cinco millones de cupones llevan como motivo la capitalidad gastronómica de Jerez, un reconocimiento a la tradición, la enología, los riñones al Jerez y la berza. Con este cupón, la ONCE quiere “reconocer el patrimonio gastronómico de la comarca, y de cómo este ha contribuido al acervo cultural de la localidad en su conjunto” destacó Ortuno en su intervención.

Para el director de la ONCE en Jerez, este premio es “un ejemplo de celebración cultural que honra a nuestras raíces y que reafirma el buen hacer en general y el buen comer en particular que hay en nuestra ciudad”. Cristino Ortuno señala que este cupón es también un gesto de gratitud de la ONCE a las instituciones que impulsan cada día a Jerez como un polo de innovación y sostenibilidad, y por supuesto, a todos los trabajadores que lo hacen posible. “Un agradecimiento que compartimos seguro con todos los jerezanos, porque esta condición de capital de la Gastronomía nacional, en un país tan rico y diverso como el nuestro, es seguro motivo de orgullo para todos los que vivimos aquí” concluyó.

María José García-Pelayo, Cristino Ortuno, Alfredo Carrasco y Antonio de María Ceballos, con el cupón jerezano. / Manuel Aranda

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para el próximo viernes, 27 de febrero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 71 millones de euros.

