Ya ha comenzado el montaje de las casetas y la renovación del albero para la Feria del Caballo 2026

Empieza la cuenta atrás para el 9 de mayo, fecha del alumbrado de la Feria del Caballo 2026, que se celebrará como es tradicional de sábado a sábado, hasta el 16 de mayo. Y lo ha hecho con el inicio del montaje de las casetas y la renovación del albero en el recinto ferial del González Hontoria. A tal efecto, el rastrillo de los domingos, que se instala habitualmente en el Parque de la Rosaleda, se trasladó a la explanada de los 'cacharritos' desde el pasado domingo.

En esta cuenta atrás ya iniciada hay dos asuntos de especial relevancia de cara a la próxima feria jerezana: el nuevo albero y la adjudicación de las casetas después de la polémica de la pasada edición.

En cuanto al albero, el tren de borrascas padecido semanas atrás ha impedido que los trabajos se iniciasen con la antelación prevista inicialmente, aunque al haber podido comenzar esta semana se van a poder cumplir los plazos previstos por el gobierno municipal para renovar el firme del González Hontoria, una de las peticiones de caseteros, feriantes y todo aquel que pisó la Feria del Caballo el pasado año.

En cuanto a la adjudicación de casetas, se aguarda con expectación el plano de la próxima Feria del Caballo que debe aprobar el Ayuntamiento en las próximas semanas; el pasado año dio a conocer el plano provisional a mediados del mes de marzo.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre se producía un encuentro entre el gobierno municipal y representantes de la Asociación de Casetas Tradicionales, la Asociación de Caseteros de Jerez y la Asociación de Hostelería, en el que un responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Jerez explicó a los caseteros los motivos por los que el gobierno municipal decidió allanarse en el procedimiento judicial abierto en su día por la adjudicación de las casetas de la Feria del Caballo 2025, principalmente para “evitar prolongarlo en el tiempo y que pudiera contaminar de alguna manera la imagen de nuestra Feria y la celebración de la Feria de 2026”.

Así se montan las casetas de Feria en el González Hontoria

María José García-Pelayo aclaraba entonces que no se trataba de ninguna irregularidad, sino de "un defecto de forma porque con la nueva ordenanza es necesario presenta un informe justificativo de cada caseta y no una general, como entendíamos en un principio".

La regidora jerezana matizaba a los caseteros que “esta sentencia en ningún caso obliga a implantar el plano de 2024 a la próxima feria ya que, el juez, en ningún momento, indica que el plano de este año sea irregular, ya que la normativa dice que el plano de la Feria del Caballo se actualiza año a año y que no existen derechos adquiridos por parte de los propietarios de las casetas”.

En la planificación de la Feria del Caballo 2026 se viene trabajando desde hace tiempo: en julio del año pasado, María José García-Pelayo se reunía con representantes de la hostelería y titulares de casetas para trabajar de cara a la edición de 2026. Entonces, la alcaldesa destacaba el esfuerzo para que la Feria 2025 "haya tenido una mayor altura, con una belleza singular en nuestras casetas que la hace especial, en una Feria abierta y que ha tenido un balance muy positivo en esa defensa de buscar una Feria Tradicional con 156 casetas tradicionales del total de 177 y en esa línea vamos a continuar y por ello nos hemos reunido prácticamente diez meses antes”.

Durante el encuentro, los caseteros y hosteleros trasladaban diferentes propuestas al gobierno local, que ya había anunciado la instalación del nuevo albero: "Somos un gobierno inconformista que siempre está trabajando para mejorar, en este caso nuestra Feria del Caballo, si en 2025 hicimos un gran esfuerzo con el cambio del alumbrado, en 2026 llevaremos a cabo el proyecto de mejora del albero del recinto ferial, una de las principales reivindicaciones que nos han realizado los distintos colectivos y entidades".

La alcaldesa señalaba que "la Feria ha recuperado su esencia, gracias, en parte, a la aplicación de la nueva Ordenanza municipal y para 2026 vamos a seguir trabajando en este camino de la mano de los titulares de las casetas y todas aquellas entidades y colectivos vinculados con este evento".

A principios de año, Francisco Zurita, delegado de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Capitalidad Europea de la Cultura, se reunía con representantes del sector ecuestre para abordar de manera global la planificación de la Feria del Caballo 2026, enmarcado en la línea de trabajo "basada en la coordinación y el diálogo con los agentes implicados, para optimizar la celebración de uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad y de mayor proyección nacional e internacional".

A mediados de este mes de febrero se producía otra reunión, en este caso para tratar aspectos eléctricos y de suministro de energía durante el montaje y desarrollo del recinto ferial, una de las peticiones históricas de los caseteros, contar con suministro antes del primer día oficial de Feria. En el encuentro participaban miembros de la directiva de CAFEJE, representantes del sector de la Hostelería de Jerez, responsables de la empresa Iluminaciones Ximénez, la Asociación de Caseteros Tradicionales, junto a técnicos municipales, con el objetivo común de agilizar procedimientos y ofrecer mayor seguridad y certidumbre a los caseteros.

Como resultado de esta reunión, todas las partes alcanzaban un compromiso significativo: aquellos titulares de casetas que entreguen correctamente la documentación requerida el martes 5 de mayo podrán disponer de suministro eléctrico oficial el miércoles 6.

Asimismo, se establecía una segunda ventana, exclusivamente para quienes, por causas mayores debidamente justificadas, no hayan podido presentar la documentación en el plazo inicial. En estos casos, la documentación presentada hasta el jueves inclusive permitirá la conexión eléctrica el viernes.