Los seis restaurantes de Jerez que están entre los 25 mejores de la provincia de Cádiz, según los expertos de la Guía Macarfi

La Guía Macarfi es una de las más valoradas por el público y la crítica, gracias a su enfoque global y democrático. En total, Macarfi incluye en su guía 79 restaurantes de la provincia de Cádiz. Para Jerez Capital Española de la Gastronómica 2026 es un orgullo y motivo de celebración que incluya nueve restaurantes entre los mejores de la provincia. De estos, además, seis de ellos se encuentran en el top 25.

Los criterios de evaluación de esta guía incluyen la comida, la decoración, la calidad del servicio y el precio. La Guía Macarfi se alimenta de las reseñas de nuestros más de 2.000 embajadores o gastrónomos locales independientes. Gracias a ellos, nuestro equipo gastronómico valora, analiza y puntúa cerca de 5.000 establecimientos, fusionando todas las opiniones recibidas de un mismo local en una sola crítica realista, actualizada y ponderada.

La Guía Macarfi se ha convertido en una herramienta imprescindible para aquellos que buscan vivir experiencias novedosas, probar la comida típica de cada lugar o, simplemente, encontrar sitios de confianza para comer bien.

Restaurantes de Jerez que se encuentran en el Top 25 de la provincia, según Macarfi

Mantúa. " Conoce, a través de nuestra cocina y bodega, la memoria gastronómica de Jerez, su campiña, su huerta, su terruño y la mismísima mar gaditana".

La Carboná, "El Chef del Sherry firma una cocina de producto con alma y Km 0, en nuestra antigua bodega histórica de Jerez de la Frontera. Descubra la auténtica Cocina con Jerez y el maridaje Sherry de nuestra carta con más de 250 vinos".

Akase. "Akase es una experiencia única. Un viaje que comienza con la tradición y el recuerdo de una cocina de Cádiz. Tomaremos el aperitivo, y disfrutarán de un menú exclusivo, con productos escogidos por nuestro chef, que selecciona a diario para el servicio. Dando paso a un festival de nigiris por un largo recorrido del litoral gaditano. Terminando la parte dulce con una visita a las bodegas de nuestra tierra.

Arima Gastrobar. "Tapas tradicionales con influencias vasco-andaluzas que ponen en valor el producto y la temporada, con una amplia variedad de vinos por copas, en un gastrobar moderno y acogedor con terraza".

"Tapas tradicionales con influencias vasco-andaluzas que ponen en valor el producto y la temporada, con una amplia variedad de vinos por copas, en un gastrobar moderno y acogedor con terraza". A Mar. Selectos pescados de primer nivel, la más apetecible variedad de arroces marineros de la casa y multitud de recetas de temporada creadas para permanecer en su memoria.

Además de estos seis restaurantes que ocupan los puestos más altos, la guía Macarfi también incluye a la Venta esteban, Hermanos Carrasco y Bar Juanito.