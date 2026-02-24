Restaurantes de Sanlúcar recomendador por la Guía Repsol 2026: "Ofrece platos y sabores superiores"

El Restaurante Casa Bigote es el único del municipio de Sanlúcar que presume de Sol de Repsol. A este se añade siete Restaurantes Guía Repsol sanluqueños, incluidos en la prestigiosa guía por considerarlo establecimientos "donde la calidez se contagia y la cocina con corazón se siente en platos y tapas. Ese restaurante en el que la fidelidad de la clientela y el producto sincero presagian una grata experiencia que se complementa con una oferta de vinos sencilla pero adecuada". En todos ellos predominan los productos de la tierra, la cocina tradicional y, en algunos casos, platos innovadores y contemporáneos. Su amplia representación en la Guía Repsol deja claro que Sanlúcar conserva todas las virtudes que la convirtieron en Capital Española de la Gastronomía 2022.

Avante Claro, Restaurante Guía Repsol 2026.

Avante Claro, calle Pórtico Bajo de Guía, 4

Este restaurante es uno de los 'must' de Bajo de Guía. Cuentan con barra para tapear y salón interior y terraza con vistas a la playa para comer platos y raciones. Preparan mariscos cocidos como los langostinos de Sanlúcar, gambas, cigalas o bogavantes. No faltan las almejas o el pescado frito típico de Sanlúcar. En los últimos años le han hecho hueco también al atún rojo de almadraba de Barbate y algunos platos con toques contemporáneos como la morcilla de atún, la caña de hojaldre rellena de raya a la naranja, el coulant de Bacalao o el creps de marisco. Desde el 16 de febrero está cerrado por vacaciones hasta nuevo aviso.

Casa Juan, en sanlúcar, Restaurante Guía Repsol 2026.

Casa Juan, avenida Bajo de Guía, 26

"Una de las mejores referencias de Bajo de Guía con terraza a la orilla del Guadalquivir, para tomar coquinas al ajillo, chipirones rellenos en salsa de tomate natural, arroz con langostinos. Para terminar un celestial tocino de cielo", reseña Guía Repsol. Recomiendan sus langostinos y gambas, así como los pescados de lonja de Sanlúcar de Barrameda y los guisos de la zona. Este restaurante marinero dispone de zona de tapas y comedor. "¡Súper rico todo! Como no sabíamos qué pedir, nos pedimos un plato de cada de la pizarra! ¡Los postres son otro nivel!", reseñaba recientemente un comensal.

El Espejo, en Sanlúcar, Restaurante Guía Repsol. / El Espejo

El Espejo, en Hotel Posada de Palacio

Ubicado en el Barrio Alto de Sanlúcar, este restaurante sanluqueño trabaja con productos de temporada, pescado salvaje y carnes retintas a la brasa. Se centra en la cocina gaditana elaborada con una "mirada contemporánea". Según la Guía Repsol, ofrece "una visión creativa lejos de Bajo de Guía" fusionando el recetario tradicional de costa con técnicas actuales. "Platos como los fideos con caballa o el atún encebollado son emblemas de una despensa local que se acompaña de una excelente carta de vinos del marco de Jerez", añaden. También puedes degustar sopa de melón con caballa curada o un sorprendente pastel de erizo.

Veranillo de Santa Ana, en Sanlúcar, Restaurante Guía Repsol 2026.

Veranillo de Santa Ana, calle Manuel Hermosilla, 2

Restaurante ideal para disfrutar de la cocina tradicional. En su carta incorpora recetas que se han conservado generación tras generación y que elaboran ofreciendo una cocina de producto típica de Sanlúcar. Además de pescado y mariscos de las costas gaditanas, hay una amplia variedad de arroces, cordero y carnes maduradas. Además, completa su oferta gastronómica con tapas en el gastrobar Doña Calma en calle Director Julián Cerdán, 8.

Entrebotas, en Sanlúcar, Restaurante Guía Repsol.

Entrebotas, en Banda Playa 40

El corazón de Bodegas Hidalgo La Gitana' acoge este restaurante. Este establecimiento invita a descubrir la cocina tradicional sanluqueña con el atrevimiento de la cocina contemporánea. Trabajan con la mejor materia prima, el producto local con un toque innovador y maridados con los vinos de una bodega de más de dos siglos con el aroma de una bodega abierta de par en par. Dispone de terraza de copas con música en directo. "¡Reserva obligatoria! Entrebotas es un rincón en medio de Bodegas Hidalgo-La Gitana creado para escaparse del ruido del centro, ofrece platos y sabores superiores", comenta uno de los clientes en una reseña.

Lucero, en Sanlúcar, Restaurante Guía Repsol 2026.

Lucero, plaza Cabil, 35

Se trata de un restaurante de barra y mantel en uno de los establecimientos con más historia hostelera de la ciudad. La Guía Repsol destaca "sus platos renovados de la gastronomía sanluqueña, pero sin olvidar sus raíces más convencionales". La carta de Lucero es dinámica, ya que, varía en función de la temporalidad de los productos de cercanía. Además, dispone de una selección de vinos del marco de Jerez servido en copa o por botella. "En Lucero los comensales pueden deleitarse con exquisitos sabores y un servicio de primera", incide la prestigiosa guía.

Mirador de Doñana, en Sanlúcar, Restaurante Guía Repsol 2026.

Mirador Doñana, avenida Bajo de Guía

Restaurante con vistas al Parque de Doñana. En el Mirador de Doñana elaboran con mimo platos tradicionales de la gastronomía andaluza con productos frescos del mar y de la tierra. Están especializados en arroces, pescados y carnes a la brasa. Puede ser el lugar ideal para disfrutar de una buena comida con vistas únicas y un espacio perfecto para almuerzos, cenas o celebraciones, con atención cercana y ambiente familiar.