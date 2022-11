¿Adiós a Ana Milán? Su marcha de Twitter arrastra una riada de memes

Ana Milán ha dejado Twitter, abandonando a los "trolls cobardes" de una red que tiene "más de red que social", "donde insultar sale gratis". "Además Elon y sus despidos me caen fatal", ha argumentado la actriz alicantina, muy activa en las redes. Permanece en Facebook y en Instagram, donde se convirtió en un símbolo durante el confinamiento animando con sus charlas donde desgranaba anécdotas de lo más delirante. Esas confesiones le reportaron una serie de comedia en Atresplayer Premium.

"Ciao Elon", ha pronunciado Ana Milán que a su vez ha sido respondida entre los admiradores, que piden que vuelva; y los haters que la despiden con reproches. La esencia de Twitter, en definitiva.

Mietntras, entre memes y polémicas, el nombre de la actriz es trendig topic por ese ruido en torno a su marcha y el cierre de su perfil.

Ana Milán me alegra que si no te gusta algo puedas irte, yo no pude cuando tu equipo de rodaje y tú eráis mis vecinos, aguanté el follón que montabáis, colillas en el rellano, un mueble roto, y la insistencia para meter un foco desde mi casa pagándome en vales de El Corte Inglés. pic.twitter.com/2lcqwGr5Be