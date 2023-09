Alejandra Rubio estalla tras las críticas recibidas: “Mi dolor lo llevo como buenamente puedo”

Alejandra Rubio ha tenido que afrontar un mal trago que se suma a la ya de por sí dolorosa muerte de su abuela, María Teresa Campos. La nieta de la comunicadora, al igual que su abuela, trabaja en la televisión desde hace varios años colaborando en diferentes espacios de Telecinco. Pues bien, lo que no sabía Alejandra era las críticas que iba a recibir por su vuelta al trabajo dos días después del fallecimiento de la reina de las mañanas.

En el programa Así es la vida, donde colabora de manera habitual, la joven ha salido al paso de las críticas para justificar su vuelta a la rutina. Alejandra Rubio ha reafirmado las palabras que plasmó en un comunicado que lanzó a través de una story de Instagram.

Alejandra Rubio ha respondido a las críticas por acudir a trabajar tras el fallecimiento de su abuela en #AsíEsLaVida: "No he protagonizado ninguna portada dando ninguna exclusiva de nada". pic.twitter.com/shTV9YT1Gg — Así es la vida (@asieslavidatele) September 12, 2023

“No suelo meterme en nada y menos hacer caso a la gente vacía que solo busca su minutito de gloria en la televisión a costa de faltarle el respeto a los demás… Sí, estoy trabajando después de que mi abuela falleciera, exactamente igual que cualquier persona humana. Mi duelo y mi dolor lo llevo yo como buenamente puedo, no como vosotros queréis que lo haga”, comenzaba diciendo.

El comunicado continuaba aclarando que ella no había protagonizado ninguna portada ni exclusiva sobre el fallecimiento de su abuela. “Basta ya de que se permita decir barbaridades de este tipo en un medio público, gracias a Dios yo duermo bastante tranquila por las noches. Por favor, vive y deja vivir. No he protagonizado ninguna portada dando ninguna exclusiva de nada”.

Sandra Barneda arropa a Alejandra Rubio ante las críticas: “Me ha molestado, sé lo mal que lo estás pasando”#AsíEsLaVida https://t.co/fXT5ASMd6m — Así es la vida (@asieslavidatele) September 12, 2023

La colaboradora de Así es la vida ha encontrado el apoyo de Sandra Barneda y de sus compañeros de programa. Todos ellos estaban de acuerdo con las explicaciones dadas por la hija de Terelu Campos. “La tristeza no tiene un vestido particular, hay gente que la muestra a través de la mirada, otra de la ira, otra de la hiperactividad, y otra gente que dice ‘mira, tengo que seguir viviendo’. Esto me ha molestado bastante porque conozco lo mal que lo estás pasando y creo que a veces somos muy injustos y escribimos cosas que no deberíamos y tendríamos que pensar antes”.

Alejandra Rubio, tras la muerte de María Teresa Campos: "Mi madre está fastidiada, me preocupa cuando acabe todo esto"#AsiEsLaVida https://t.co/pqOfTDjJqJ — Así es la vida (@asieslavidatele) September 12, 2023

Alejandra Rubio también se refirió a cómo está digiriendo la familia la pérdida de María Teresa Campos. “Mi madre está fastidiada. Hablo con ella diez veces al día, la voy llamando a ver qué tal. Le van a venir fenomenal estos días en Málaga con sus amigos de toda la vida y la familia para despejarse con ellos”. De su tía Carmen Borrego ha explicado que “tiene otro carácter, pero también lo está pasando mal. Está más organizando, más pendiente, y mi madre está más plof”, ha desvelado.