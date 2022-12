Alejandro Albalá: de novio de Isa Pantoja a dueño de un estanco

La vida da muchas vueltas y si no lo creen que se lo pregunten a Alejandro Albalá. Llevábamos mucho tiempo sin conocer noticias sobre el que fuera novio de Isa Pantoja y Sofia Suescún. Hasta que hemos sabido que el joven ha apostado por pasarse al mundo empresarial. Su labor emprendedora le ha llevado a abrir un próspero negocio en el barrio madrileño de Carabanchel. Se trata de un estanco, una actividad empresarial que requiere de una fuerte inversión que ha podido acometer gracias a los réditos obtenidos en la televisión.

El exconcursante de Supervivientes ha cambiado radicalmente de vida. Si antes le acusaban de ser un vago o un personaje televisivo que quería vivir del cuento, Albalá ha desmontad todos esos tópicos de un plumazo. En la actualidad, ejerce de jefe de su propio negocio, se levanta temprano, encarga los pedidos, tiene contratadas a dos trabajadoras e incluso se pone detrás del mostrador si es necesario, No se le caen los anillos. Así contaba en Sálvame Deluxe cómo decidió emprender esta nueva aventura. “Tengo un estanco gracias al dinero que tenía ahorrado de la tele. Hay que invertir entre 300.000 y un millón de euros. Me llamaban vago pero todo tiene su tiempo. En el estanco me encargo de todo”, aclaraba.

Albalá no ha querido desvelar la cifra exacta que gana con su estanco de Carabanchel, un negocio que le puede reportar unas ganancias de hasta 3.000 euros al mes. Esa es la cantidad que mencionó ante la insistencia de los colaboradores del programa. La buena acogida que ha tenido el negocio le ha permitido contratar a dos trabajadoras, que suelen intercambiarse en el turno de tarde. Él, por su parte, su suele encargar del estanco por las mañanas.

El joven, que ha montado el estanco con el dinero que ganó en su etapa televisiva, diferencia la popularidad efímera de la televisión con la vida real en el estanco. “Encuentro a la gente más pura. Antes me rodeaba de gente superficial, de la noche, y todo el mundo se movía por el interés. Aquí la gente te cuenta su vida, se abre a ti y le ves con un alma”, esbozaba en una crítica directa a su anterior vida en los platós de televisión.

Maite Galdeano, su exsuegra, no ha perdido la ocasión para mandarle un mensaje cargado de ironía al que fuera su yerno. “Ya era hora de que supieras lo que es levantarse temprano y tener que doblar el lomo, me alegro mucho por ti”, dijo la madre de Sofía Suescún.