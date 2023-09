Álvaro de Luna y Laura Escanes, en su punto álgido de amor

Álvaro de Luna ha sido el último invitado de la semana en el programa La Resistencia de Movistar Plus+. El cantante sevillano atraviesa un momento dulce, tanto a nivel personal como profesional. Su relación sentimental con Laura Escanes marcha viento en popa a toda vela y su carrera musical no para de crecer. Como muestra de ello su último álbum de estudio, Uno, que ha presentado en el espacio de David Broncano.

𝐓𝐨𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨🎤🎸 Álvaro de Luna pic.twitter.com/CFIC1i8RkE — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 28, 2023

El novio de Laura Escanes, además de presentar su último trabajo discográfico, ha tenido que responder a las clásicas preguntas de La Resistencia. En cuanto a su situación económica, el artista no ha querido mojarse mucho. Ha aclarado que le “va bien”, pero no ha mencionado ninguna cifra, ni siquiera de manera aproximada. Pese a la insistencia del presentador, Álvaro de Luna no ha soltado detalles acerca del dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Haz caso a tu madre, Álvaro. Refuerza el calcio que tanto follar te va a pasar factura de alguna manera. pic.twitter.com/hv67fYhj1w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 28, 2023

La segunda pregunta comprometida se refiere a las relaciones sexuales del último mes. El cantante, que lleva casi un año de noviazgo con Laura Escanes, sí ha sido mucho más explícito en esta cuestión. “Bastantes. 30, por ejemplo, en los últimos 30 días. A veces hay días que no, y otras veces, hay desayuno, merienda, almuerzo… ”, ha revelado.

La confesión del intérprete de Todo contigo ha causado cierta sorpresa en el presentador, así como en los presentes en el plató. “No hay día que se haya perdonado el amor”, ha respondido Broncano. La respuesta de Álvaro de Luna fue aprobada por Grison. “Está de puta madre. ¿No es mucho, cabrón?”, ha comentado.