Ana Duato, protagonista de 'Cuéntame': "Siempre he pagado todo de Hacienda"

"Estoy al corriente con Hacienda, siempre he pagado todo. El fiscal me acusa con base en unas cuentas hechas con Wikipedia y, en lugar de consultar a RTVE para ver mis ingresos, cogieron los datos en internet y duplicaron los episodios que yo había realizado", ha explicado quien fue Merche en Cuéntame cómo pasó.

La esposa del productor de la serie que estuvo 22 años en antena, Miguel Ángel Bernardeu, reitera que "nunca" ha ingresado todo el dinero que consta en la acusación y que son cifras que pueden confirmar desde la corporación pública y asimismo ha lamentado que el fiscal nunca le haya llamado a declarar.

"¿Cómo puede defenderse alguien a quien no han permitido declarar? Llevo ocho años viviendo en esta inseguridad jurídica y el juicio que me espera, si el fiscal insiste, no será un juicio justo", lamentad la protagonista de la serie Cuéntame', quien considera que debe ser el fiscal el que explique los motivos de sentarla en el banquillo sin posibilidad de defensa previa. sin haberme dado la oportunidad de defenderme o apoyando su acusación en Wikipedia.Mi caso nunca tenía que haber llegado a la Audiencia Nacional", ha concluido.