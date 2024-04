Ana Obregón dice haber "heredado" a su nieta y la respuesta de este juez es tajante

Ana Obregón ha hecho una declaración en un episodio del programa de televisión de Telecinco "De Viernes", y esta declaración ha sorprendido a varios. La presentadora ha revelado que antes de la muerte de su hijo Aless Lequio, este dijo que deseaba dejar huella en este mundo y descendencia, pero ¿cómo una persona fallecida puede hacer esto? Esto se debe a que Aless Lequio, antes de su fallecimiento, dejó muestras biológicas, almacenadas en un laboratorio de Nueva York. Según Obregón, su hijo había escrito lo siguiente: "Si a mí algún día me pasa algo yo quiero dejar en este mundo algo mío. Quiero que cojáis las muestras que hay en Nueva York en el laboratorio. Caso de que fallezca doy derecho a mis padres de que utilicen este semen para que quede algún hijo o hija mío en la tierra".

Ana Obregón, seguro que todo estaba formalizado ante notario, por lo que ella afirma que no ha adquirido un niño, sino que lo ha "heredado". Esta frase llamó la atención de varios, ya que utilizó la expresión heredar, como quien hereda un bien material tras el fallecimiento de un familiar, según la misma Obregón, "es como heredar una casa cuando un padre fallece". Esta última declaración ha levantado bastante polémica.

La respuesta del juez Joaquim Bosch ha sido bastante contundente. su opinión respecto a lo que Obregón dice es clara: "las personas no heredan". No existe ningún derecho de propiedad sobre los seres humanos, a diferencia de los objetos que pueden ser heredados. Tratar a las personas como un objeto que puede ser heredado es totalmente inapropiado y contrario a los principios básicos de los derechos humanos.

