¿Quién es Ana Soria?: Así es la 'influencer' de Almería pareja de Enrique Ponce

El nombre de Ana Soria saltó por primera vez a las portadas de las revistas del corazón y a los programas de cotilleo el verano de 2020, como causa directa de la sonada separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Entonces poco se sabía de esta joven almeriense, que por aquel entonces tenía 22 años y estudiaba Derecho en Granada.

Ana Soria es hija del abogado almeriense Federico Soria y de Rosa Moreno, hija a su vez del conocido empresario almeriense José Luis Moreno, curiosamente gran aficionado a los toros.

Los primeros indicios de una amistad entre ambos que iba más allá se produjo en una reunión familiar en la localidad almeriense de Mojácar. Ya por entonces Enrique Ponce y Ana Soria llevaban meses de relación, con una discreción que se vino abajo cuando se hizo pública la separación del torero de su entonces esposa después de 24 años de matrimonio.

En ese momento, no había televisión, revista o publicación digital o impresa en la que no se hablase de la relación. Y cada mención a la pareja no se olvidaba de destacar la diferencia de edad (26 años) entre ambos.

Con el paso de las semanas y los meses, la joven comenzó a compartir en sus cuentas en redes sociales, primero cerradas y con el tiempo abiertas a cualquier internauta, imágenes y comentarios de la nueva vida que ambos iniciaban en común y en los que no ocultaban la ilusión por una relación, en ocasiones con expresiones y tonos que suscitaron algún comentario jocoso. Sobre todo porque parecían más propios de un amor entre adolescentes que de un hombre ya maduro como Ponce.

En estos casi tres años de relación (el torero dijo hace un año que tenía planes para casarse con Ana Soria, que por cierto hizo prácticas en el bufete de Baltasar Garzón, amigo de la familia), la pareja lo ha compartido casi todo en redes sociales, incluido el ático al que se mudaron en Almería.

Pero no han ido más allá de las redes sociales, al menos hasta ahora. Esta noche, en El Hormiguero, la pareja se sentará por primera vez como tal en un plató de televisión. Está por ver qué anunciarán, si es que lo hacen, en el programa de Pablo Motos. Tal vez una posible colaboración de Ana Soria en el espacio de Antena 3 o quizás que Ponce, como su compañero de profesión Jesulín de Ubrique, también ha decidido probar suerte en la televisión.