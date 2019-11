Becky G, una maestra de ceremonias de los MTV EMA Sevilla inagotable

“¿Qué pasa Sevilla?” Así comenzó la noche Becky G, la maestra de ceremonias de los MTV EMA. Con entusiasmo y energía. Una noche en la que, con permiso de los premiados, la cantante estadounidense se convirtió en la protagonista absoluta. Sus primeras palabras estuvieron dedicadas a algunas de sus compañeras y a ella misma. Destacó la vuelta de Taylor Swift, el triunfo de Ariana Grande, cómo está arrasando Billie Eilish y su nuevo trabajo discográfico. Todo un gesto de generosidad con el que resaltó el trabajo de las mujeres en el mundo de la música.

Y desde ese momento y hasta el final Becky G no bajó el ritmo ni un solo segundo. Por un lado con sus cambios de estilismos. Si ya sorprendió con su chándal durante su paseo por Sevilla y con su estilismo en la alfombra roja, con un impresionante vestido en color rojo, durante la gala no fue menos. Becky G se cambió de ropa en innumerables ocasiones. Brillos, dorados, plateados, tonos rosas, amarillos, negros, vestidos, bodys, pantalones, joyas, sombreros, botas altas, zapatos de tacón... Incluso se cambió encima del escenario. Y todo a un ritmo frenético.

Por si fuera poco, también actuó y fue una de las que más levantó al público asistente en Fibes. Cómo no con Akon y sus éxitos 24/7, Sin pijama y Mayores fueron las canciones elegidas por la artista para demostrar que no solo canta, que también es capaz de hacer unas performances con las que no dejar indiferente. Porque si algo le apasiona es la música y todo lo que le rodea, y así lo demostró durante toda la noche. Cada vez que presentaba a un compañero lo hacía con cariño, cada vez que daba paso a una actuación lo hacía con admiración.

Presentando la gala de los MTV EMA celebrada en Sevilla la cantante suma un éxito más a su larga lista. Aunque no estuvo entre las galardonadas de la noche, para ella el premio fue presentar este evento de tanta magnitud de la forma en la que lo hizo. Dando buena cuenta a millones de espectadores de todo el mundo de que es mucho más que la cantante de Mayores o Sin Pijama. Es una joven a la que le queda mucho camino por delante.