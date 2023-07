Bertín Osborne reacciona a la noticia de su próxima paternidad: “No es un niño buscado”

Que Bertín Osborne vaya a ser padre de un bebé a comienzos del próximo año es sin duda una de las noticias del día en el mundo del corazón. A lo largo de la mañana, se han sucedido las reacciones después de que la revista Lecturas hubiera avanzado en exclusiva que Gabriela Guillén, modelo y empresaria con la que Osborne había sido relacionado sentimentalmente esta pasada primavera, está embarazada del cantante y presentador de 68 años.

La reacción de Osborne ha sorprendido a muchos

Aunque se ha especulado mucho desde hace meses de la situación entre los dos, lo que ha quedado claro es que Bertín no esperaba ni deseaba este embarazo. Esa información ha sido compartida desde el programa de Federico Jiménez Losantos (esRadio), en el que su compañera Beatriz Cortázar ha podido hablar con el cantante, que le ha hecho saber que "no es un niño buscado ni deseado", sino que "son accidentes que pasan todos los días en una relación aunque se tomen las medidas de protección necesarias, que pueden fallar". Unas declaraciones que han sorprendido tanto a los participantes del programa como a muchos oyentes y que están dando mucho que hablar en redes sociales.

Según Cortázar, el cantante también ha asegurado que pese a todo no dejará al bebé sin apoyo: "Intentaré ayudar y procuraré que no le falte de nada". Ha asegurado también que no está enamorado de la modelo, aunque ha asegurado que es una "mujer muy buena, muy cariñosa".

Antes de estas declaraciones el cantante ya había intentado desmentir la idea de la prensa que estuviera en una relación con Gabriela Guillén. A esta que ha llamado en varias ocasiones una "amiga especial" de las muchas que tiene ante los medios de comunicación cuando le preguntaron si eran o no pareja. Respecto a esto, fue la propia Gabriela la que sí confirmó que había algo a 'Y ahora Sonsoles' hace unos meses. Sin embargo, en sus declaraciones a Beatriz Cortázar, Bertín Osborne ha declarado que lleva tiempo sin verse con Gabriela y que fue una decisión que se tomó hace tiempo y que se mantendrá así.

El medio Diez Minutos también ha podido captar la reacción de la expareja de Bertín Osborne, Fabiola Martínez, ante la noticia del embarazo de Guillén y en apariencia ajena a cómo va a actuar su exmarido y padre de sus dos hijos finalmente. Cuando le han preguntado sobre el tema ha respondido: "que lo disfrute muchísimo (...). No me corresponde a mí aportar nada, que sea feliz".