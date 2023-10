Bigote Arrocet habla del último ofrecimiento que le hizo María Teresa Campos

El último amor de María Teresa Campos, apenas unos años antes de fallecer debido a un imparable proceso degenerativo del sistema nervioso, fue Edmudo Arrocet, Bigote Arrocet como es conocido por todos. El chileno, viudo, vivió seis años junto a la periodista malagueña aunque existieron momentos tormentosos. El cómico se marchó de España y literalmente desapareció cuando dio por concluido el vínculo sentimental con Campos.

Ha sorprendido, dentro de lo que cabe, que sea ahora, un mes después de la muerte de María Teresa, cuando Bigote conceda una entrevista a Diez Minutos y quiera hablar de su relación con la que fuera estrella matinal. Ha regresado a España y dice que ha sufrido como no podía imaginar el triste fallecimiento de quien fue su pareja hasta el año 2019. Asegura que pese a que en estos últimos cuatro años no tenía el contacto que se hubiera merecido la sigue respetando y queriendo. Y no estuvo en su velatorio y funerales debido a que se encontraba por asuntos profesionales en su país natal.

La revista destaca que la periodista le ofreció casarse con Edmundo por una razón: para que disfrutara de una pensión a su fallecimiento.

El humorista y presentador quiere aclarar que nunca se quiso aprovechar de su relación con María Teresa Campos, con "Teresita" como la llamaba, y que pagaba siempre cuando iban juntos a comer. "Cuando íbamos viaje lo pagaba yo todo", insiste para alejar la imagen de que se acercó a ella de manera interesada. Y que la cuidaba por las noches cuando decayó su salud y se encargaba de arreglar los problemas cotidianos de papeleo o los arreglos domésticos.

Sus palabras tiran con bala de cara a futuros programas y exclusivas. Asegura que las hijas de la malagueña, Terelu Campos y Carmen Borrego, apenas la visitaban y tenían contacto con ella. Nada que ver con la imagen que dieron después. En los últimos meses ambas hermanas estaban más pendientes de su madre y estuvieron a su lado, turnándose, en los momentos finales.

Bigote habla en favor de los nietos, José María y Alejandra, que sí visitaban a María Teresa en los años en los que convivió con él. La polémica sobrevuela de cara a más declaraciones en esta entrevista del regreso del chileno.