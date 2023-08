Carla Cotterli: así es la nueva novia de Albert Rivera

Albert Rivera está de nuevo ilusionado y la mujer que ha logrado ganarse su corazón es la creadora de contenido y relacionada con el mundo de la moda, Carlota Cotterli. La joven es licenciada y tiene un máster en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Organización de Eventos y máster en Gestión y Administración de Empresas.

Todos estos conocimientos han permitido que la joven tenga su propia firma de moda, The Cotton Brand, y es la fundadora y CEO de la agencia de comunicación, eventos y relaciones públicas que lleva su nombre. Su relación con el ex político catalán se descubrió hace unos días cuando la revista Semana publicaba la noticia en exclusiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Cotterli (@carlacotterli)

Previamente se había relacionado a Albert Rivera con Aysha Daraaui pero un amigo del ex político, Aldo Comas, salió a desmentir esta supuesta relación, ya que se les había visto juntos días antes. Tal y como cuenta Semana, según las redes sociales de Carla Cotterli es una apasionada de los planes con amigas, de la naturaleza, de los animales y de la calma que ofrecen los paisajes con playa.

Por eso no resulta extraño que la pareja se escapase unos días a las islas baleares y disfrutase del encanto de las islas como Ibiza o Formentera. Un auténtico paraíso en el que es bastante frecuente encontrarse a rostros famosos, disfrutando de las vacaciones estivales.

Albert Rivera y la cantante Malú rompieron su relación el pasado mes de junio tras cuatro años juntos y una hija en común. El ex político catalán no ha tardado mucho en rehacer su vida y aunque él haya preferido guardar silencio ante su nueva conquista, las imágenes no dejan duda de que Rivera ya ha pasado página.

Una de las cualidades que parece haber conquistado el corazón de la influencer ha sido la inteligencia del ex político, ya que hace unos días subió un post a su Instagram en el que asegura que "la inteligencia es realmente atractiva". Puede ser que cuando subió este contenido estuviese pensando en Rivera.

"Una persona que te hable de distintos temas, que escriba de forma correcta, que pueda explicar cosas que tú no comprendes, que conozca idiomas distintos, que pueda expresarse de manera profunda y que sea capaz de debatir sobre asuntos diversos es excitante", escribía. "La atracción mental es mucho más fuerte que la física, de una mente no te escapas ni cerrando los ojos", añadía la propietaria de la marca The Cotton Brand.