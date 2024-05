El rey Carlos III se asusta al descubrir su retrato que han tildado de 'satánico'

El rey británico ha contemplado su primer retrato pictórico después de su coronación, un óleo de gran tamaño en el que se le reconoce el rostro del monraca, luciendo el uniforme de la Guardia Galesa, el más emblemático que visten los miembros de la familia real. Es una obra dominada por el color rojo y que en las redes se tilda de "satánica" e incluso se comparan fragmentos con representaciones diabólicas.

El lienzo se ha presentado en el palacio de Buckingham y llama la atención en el vídeo de su descubrimiento cómo el Carlos III lo descubre con susto, pega un pequeño respingo, cuando tira de la tela y el tono rojo inunda la estancia.

🦋 The artist said of the experience of painting The King:“When I started this project, His Majesty The King was still His Royal Highness The Prince of Wales, and much like the butterfly I've painted hovering over his shoulder, this portrait has evolved as the subject's role in… pic.twitter.com/U289q8AlMh