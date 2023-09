Carmen Lomana y su pulsera del 18 de julio de 1936

Los Reyes presidieron el inicio de la temporada del Teatro Real de Madrid, con la puesta en escena de la ópera Medea, y en este acto que abre el calendario melómano en la capital también acudieron rostros famosos. Isabel Preysler reapareció tras la boda de Tamara Falcó y también en esa relación de espectadores 'vip' se encontraba la empresaria Carmen Lomana, que meses atrás fue intervenida de un tumor.

Inevitable en las citas de más alto nivel en Madrid, Lomana acudió con un modelo vintage de John Galiano muy favorecedor, siendo el centro de las miradas cuando pasó por la puerta principal ante los fotógrafos en una apacible tarde madrileña.

Este miércoles acudía a Telemadrid, en su labor habitual de cronista, en el matinal Buenos días y comentó algunos detalles de este acontecimiento al que acudía este martes.Lo que no se esperaban los contertulios del programa es que Carmen Lomana revelara un dato de la elegante pulsera que lucía. Esa joya que portaba este martes es de procedencia familiar, de su abuela. Y lo más llamativo la fecha que presenta: 18 de julio de 1936. La fecha del llamado entonces alzamiento nacional, la fecha de inicio de la Guerra Civil con la rebelión de parte del ejército que terminó liderando Franco.

El silencio se podía cortar cuando #Lomana ha dicho la fecha que lleva en su pulsera... 18/7/36 pic.twitter.com/NzhM4wt2Fj — TVMASPI (@sebas_maspons) September 20, 2023

"No es de Cartier, pero no está nada mal", le replican. Carmen Lomana aclaró que no es una conmemoración. Esa joya de su abuela lleva grabada la señalada fecha pero por un motivo personal, "con una histoira maravillosa detrás". Se la regalaron precisamente ese día del levantamiento militar, un pura coincidencia que por eso la puede destacar, "sin saber que había estallado la guerra". Un regalo justo cuando España se enfrentaba a sus peores días de suhisotira reciente.

En el matinal Buenos días de Telemadrid no quisieron insistir en la anécdota.