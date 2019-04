Eva González y Cayetano Rivera han desvelado los detalles del bautizo de su primer hijo en común, Cayetano. Será el próximo 1 de junio en Ronda, tal y como explican la presentadora y el torero en la revista Hola. El niño, que ya tiene quince meses, recibirá el sacramento en la iglesia del Espíritu Santo de la localidad malagueña.

El sacerdote que oficiará la ceremonia guarda un vínculo muy especial con la familia, ya que se trata de Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, el mismo cura que casó a Cayetano y Eva el 6 de noviembre de 2015. La fiesta por el bautizo del pequeño Cayetano se celebrará en la finca que los hermanos Fran y Cayetano Rivera tienen en la localidad malagueña de Ronda, El recreo de San Cayetano.

Ver esta publicación en Instagram El mejor padre del mundo @cayetanorivera Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 19 Mar, 2019 a las 12:14 PDT

El niño llevará un traje de cristianar diseñado en exclusiva para él por Cristo Báñez. Aunque lo habitual es bautizar a los niños cuando son aún bebés, Cayetano recibirá el bautizo con quince meses de vida. El apretado calendario laboral de sus padres, en especial el de Eva, presentadora del talent musical La Voz, en Antena 3, ha obligado a ir retrasando la ceremonia. Y es que la modelo no para: al mes y medio de dar a luz se incorporó a las grabaciones de MasterChef Celebrity, después a MasterChef Junior, antes de cambiar de cadena y pasar a La Voz La propia Eva explicaba hace unos días lo complicado que era encontrar un hueco en el calendario, "aunque no es obligatorio, queremos bautizar a nuestro hijo. Es un momento muy familiar que queremos disfrutar, pero no hemos tenido tiempo de organizarlo y no sabemos cuándo podremos. Cayetano está ahora mismo en plena temporada taurina y yo, con los directos de La Voz", dijo entonces.

Ver esta publicación en Instagram Mi persona favorita Pic By @maryguillen #mipersonafavorita #dejuguetenmividajuegaconmicorazon @alejandrosanz Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 2 Abr, 2019 a las 1:19 PDT

De momento no se conoce la lista de invitados, y habrá que esperar a ese día para ver si entre ellos está Kiko Rivera, con quien parece que Cayetano mantiene en estos momentos una buena relación. También hay dudas sobre si asistirá el otro hermano, Julián Contreras, quien contó en su día que ya conoce a su sobrino, y que asistió a la boda del diestro, aunque luego se quejó aludiendo a que se sentía "desplazado". También será muy buscada ese día la foto de Eva junto a su cuñada, Lourdes Montes, entre las que parece que no reina la cordialidad, hasta el punto que parece que Eva todavía no conoce al menor de los hijos de Fran y Lourdes, nacido a principios de enero.