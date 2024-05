Céline Dion y su grave enfermedad extrema ¿hay esperanza para ella?

Hace 36 años que los espectadores descubrían la increíble voz de una cantante 'suiza' que se había estrenado de veinteañera. Una adolescente. No era suiza, sino canadiense y hasta este Festival de Eurovisión dicho país no volvería a contar con una victoria cantada, con Nemo y The Code. Con Eurovisión el mundo descubrió a la canadiense Céline Dion pero en realidad sólo iba a ser cuestión de tiempo. Se convirtió en una gran estrella y la banda sonora de Titanic le llevaría a instalarse definitivamente en el olimpo.

Pero la carrera de Dion, que ya venía jalonada por algunos dramas personales, se interrumpió bruscamente hace dos años, cuando se desveló que padece el llamado Síndrome de la Persona Rígida (SPS), una enfermedad rara por la que va perdiendo progresivamente la movilidad. Su familia está devastada y la artista saca fuerzas de donde no hay para encarar con esperanza la grave dolencia.

At 55, Céline Dion, preparing for the photoshoot of the May issue of Vogue France. She is Back!#CelineDion #Vogue pic.twitter.com/D3ZEE3f8MQ