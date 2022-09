Charlotte, la nieta de Isabel II que ha recibido el respeto de los mayores

A sus siete años la princesa Charlotte, Carlota, hija de los nuevos príncipes de Gales, ha mostrado una entereza y madurez que ha sorprendido a todos los que siguieron este lunes el funeral por Isabel II. Los príncipes Guillermo y Catalina decidieron que sus hijos mayores estuvieran presentes en la luctuosa despedida a su bisabuela. Fueron en el vehículo junto a su madre y estuvieron atentos a todo lo que sucedía a su alrededor, una experiencia para los pequeños.

Princess Charlotte, crying at her great grannies funeral, being comforted by her mum 😢♥️ pic.twitter.com/AE7IINS9ty