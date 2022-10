Cristina Cifuentes; hay vida más allá de la política

Cristina Cifuentes ha mostrado su lado más humano en la revista Diez Minutos. En la entrevista se ha sincerado para hablar de su vida más allá de la política, una reinvención que la ha llevado al medio televisivo y a disfrutar más de su familia. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ejerce en la actualidad de abogada, su profesión, y de comentarista en la televisión. Tras abandonar la política por el caso Máster, permaneció un tiempo alejada de los focos mediáticos hasta que se rumoreó que podría ser concursante de Supervivientes, algo que finalmente no llegó a producirse. En la entrevista ha reconocido que no fue a Supervivientes porque después de todo lo que le ha tocado vivir ella se considera una auténtica superviviente. Tampoco ha podido estar en la vigente edición de MasterChef Celebrity, para la que llegó a pasar hasta el casting del concurso, pero finalmente la dirección de TVE decidió no incluir a personajes con pasado político.

Mediaset sí ha confiado en ella para varios de sus programas como tertuliana política. Y eso que la primera vez que se sentó en un plató del grupo audiovisual tras dejar la política fue en Sábado Deluxe con Jorge Javier Vázquez. A partir de ahí, despegó una carrera televisiva impensable para ella cuando estaba en primera línea de la política. “Es un medio donde me siento cómoda y me divierte. Yo voy como comentarista política y tengo la libertad de dar mi opinión, porque no tengo militancia política”, ha declarado en la entrevista. Además, no ha descartado que en un futuro esté presentando algún programa. “Todo puede pasar en la vida. Eso lo he aprendido”, ha asegurado.

Por lo tanto, durante todo este tiempo Cifuentes se ha convertido en un rostro habitual de varios programas de Mediaset. Ha participado en El programa de Ana Rosa, Ya es mediodía, Cuatro al día y en Todo es mentira, en todos ellos ofreciendo su opinión sobre los temas más candentes de la actualidad política, económica y social.

En el plano personal, Cifuentes lleva 34 años casada con su marido, Francisco Javier Aguilar. Ambos tienen dos hijos en común, Cristina y Javier. Entre sus aspiraciones a corto plazo se encuentra la de ser abuela. “Estoy deseándolo. Mi hija, que tiene 32 años, y se va a casar este año, espero que me haga abuela”. La que fuera delegada del Gobierno ha abordado todos los sacrificios que ha tenido que asumir por su carrera política. “Renuncié a todo: a una parte personal, a perderme una parte de la educación de mis hijos, a mi ocio, a tener una vida fuera del trabajo. Cuando estaba en política no tenía ni sábados ni vacaciones. Pero lo hacía voluntariamente porque tenía vocación de servicio”, ha dicho. Aún así no se arrepiente de haberse dedicado a la política. “No, porque me quedo con lo bueno, que fue mucho”, ha afirmado. Sobre si hay amigos en la política Cifuentes tiene su particular versión. “Es verdad que hay muchas relaciones que son interesadas. A mí me interesa la gente que siempre ha estado, sobre todo en los peores momentos. Ahora tengo más amigos de verdad que cuando estaba en política”, ha explicado.

Cifuentes ha asegurado que no necesitó ayuda psicológica cuando sufrió el terrible accidente de moto siendo delegada del Gobierno, ni cuando abandonó la política. “No porque soy más fuerte de lo normal. Y también por el accidente, gracias al sufrimiento y al dolor pude soportar lo que me vino después. Pero es importante recibir ayuda y pedirla, yo no la necesité”, ha concluido.