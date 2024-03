Cristina Pedroche estaba enamorada de una leyenda del Real Madrid

La tertulia de Zapeando suele dejar algunas confesiones íntimas de los colaboradores del programa. A raíz de la confesión de Ares Teixidó sobre su amor platónico de la adolescencia, el resto de zapeanders se han visto obligado a poner cara a los rostros famosos por los que suspiraban cuando eran adolescentes y portaban carpetas forradas con imágenes de ellos.

La primera en desvelar su crush era Isabel Forner. La periodista deportiva ha admitido que era una fan incondicional de los Backstreet Boys y que su preferido era “el rubito”, aunque ha reconocido que no se acuerda de su nombre. “Si no sabes su nombre es que no era tu crush”, la ha espetado Cristina Pedroche.

Por su parte, Miki Nadal ha desvelado que su amor platónico fue Victoria Kent, mientras que Valeria Ros ha reconocido que forraba sus carpetas con fotos del exjugador del Athletic Club, Julen Guerrero. Cristina Pedroche también fijó su atención en el mundo del fútbol. En su caso, su crush era Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid y héroe de la séptima Copa de Europa.

“Tenía la camiseta, me encantaba que fuera tan engominado. Me encantaba”, ha confesado la aficionada del Rayo Vallecano. “Un tío que acababa el partido igual de engominado, ¿dónde compraba la gomina?”, se preguntaba Dani Mateo. El presentador de Zapeando también ha hablado de su amor platónico durante la adolescencia. “Me dio muy fuerte con Sabrina, pero estaba enamorado de Beatriz Rico cuando hacía Hugo”, ha declarado.