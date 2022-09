Dabiz Muñoz y los dos platos con los que se obsesionó en el confinamiento

El chef Dabiz Muñoz continúa su momento dulce profesional tras alzarse en la noche de este martes en Madrid como Mejor Chef del Mundo por segundo año consecutivo. The Best Chef Awards se ha celebrado en la capital madrileña y ya el propietario de DiverXo se alzó con este galardón el pasado año en una gala en Ámsterdam.

En segundo lugar el reconocimiento ha sido Rene Redzepi (del emblemático local Noma, de Copenhague, Dinamarca) y tercero, otro español, Joan Roca, de El Celler de Can Roca, en Gerona, que ha encabezado en varios años el listado de 50 Best, otro de los galardones que distinguen lo mejor de la cocina.

Muñoz ha vencido en el apartado de Mejor Cocina y también ha sumado otros premios, The Best Chef, donde sólo votan los cocineros, y The Best Chef City Gourmet, reconociéndose así a la ciudad anfitriona.

España reúne a 18 profesionales en el Top 100 de esta clasificación elaborada por el criterio de 350 cocineros y expertos en gastronomía y hostelería.

En el 13º lugar se encuentra el gaditano Angel León (que luce tres estrellas Michelin con Aponiente, en El Puerto de Santa María) y el segundo andaluz representado es el cordobés Paco Morales, de Noor, 43º, y el tercero es el otro chef andaluz que reunió tres estrellas Michelin, el malagueño Dani García, en el puesto 56.

En 5º lugar aparece Andonio Luis Aduriz (de Mugaritz) y en el 7º el trío de Disfrutar, en Barcelona, Eduard Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas.

También integran la lista Eneko Atxa (18º), Bittor ARguinzoniz (19º), Quique Dacosta (33º), Paco Roncero (36º) , Diego Guerrero (38º), los hermanos Torres (41º), el veterano Martín Berasategui (42º), Paco Pérez (82º) y Fina Puigdevall y Martin Puigvert, (96º).

Dabiz Muñoz estaba este miércoles en el programa Zapeando, donde interviene su mujer, Cristina Pedroche, para celebrar este galardón.

El chef madrileño ha expuesto que su imagen en ocasiones dista de cómo es realmente y que en su trayectoria ha prevalecido la constancia y la humildad para poder conseguir así el reconocimiento de sus compañeros.

Como muestra de esa tenacidad, Dabiz explicó que en el confinamiento, dado que no podía abrir el restaurante y se presentaban tiempos inciertos, lo dedicó a perfeccionar las paellas. No le salían los arroces con la excelencia que él se autoexigía por lo que probó, consultó y consiguió al fin alternativas de su nivel.

También le sucedió con las tortillas a la francesa, lo más simple en la cocina, y que se afanó por hacer el plato perfecto. Él y Cristina Pedroche desayunaron durante meses tortillas en ese afán por hallar el mejor resultado.

Dabiz Muñoz intervino en el programa de La Sexta para cortar la sandía millonaria, prueba en la que hay intentar para el espectador en casa cortar dos mitades exactas de la fruta. El chef elaboró un corte medio y con precisión pero las dos mitades no fueron idénticas.