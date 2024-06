Dani García inventa las 'palomutes', palomitas para comer en total silencio en el cine

Las ‘Palomutes’ de Dani García se presentan como una forma de disfrutar de las palomitas en el cine pero sin el crujido que suele acompañar en el silencio de la sala la consumición de este producto. Es un licuado de maíz en nitrógeno líquido, que huye así del crujiente. "Me gusta que las cosas tengan sentido y creo que estas palomitas están muy buenas", asegura.

Dani García ha presentado este producto espeicla con motivo del estreno en España, el próximo 27 de junio, de la película Un lugar tranquilo: día 1, la precuela de Un lugar tranquilo parte II donde la única manera de mantener lejos a unas destructivas criaturas que se han hecho con la ciudad de Nueva York es mantenerse en silencio.

"Prefiero salvarme y siempre hay una salida", ha bromeado el chef marbellí sobre este invento a raíz de la película. "Cuando me llamó Paramount para hacer esto estuve unas horas pensando si era capaz o no, porque no es fácil. Al final hicimos pruebas, porque en la vida todo es trabajo. Durante muchos años hemos jugado a hacer trampantojos, pero aquí había una cosa fundamental, que era respetar el sabor de la palomita y del maíz", aclara.

El resultado de estas ‘Palomutes’ sale tras infusionar en aceite de maíz palomitas normales y posteriormente hacer un licuado que se emulsionará en un sifón. Después, esta crema emulsionada se introduce en nitrógeno, lo que le da automáticamente la forma de una palomita helada y cremosa.

Según afirma este cocinero, que abandonó el universo de las estrellas Michelin para poner en marcha un grupo de restauración que en la actualidad cuenta con más de 20 restaurantes en 6 países, gracias a esta película dirigida por Michael Sarnoski ya no será un sacrilegio que unas palomitas sean crujientes.

“Cuando haces un trabajo de algo tan exclusivo, hasta que no lo pruebas no sabes si va a tener sentido", reconoce sobre esta receta efímera que no podría llevarse a las salas de cine.

"Llevo 25 años cocinando, pero aún no me acostumbro a tener la suerte de hacer este tipo de retos que te sacan de tu rutina diaria", incide Dani García.