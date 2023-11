Quién es David Gandy, el modelo más guapo del mundo que visita esta noche ‘El Hormiguero’

Seguro que a muchos no les suena su nombre, pero si le decimos que se trata del hombre que anuncia los perfumes de Dolce&Gabanna ya le van poniendo cara. Se trata de David Gandy, el rostro más reconocido de la publicidad. Su cara no para de salir en la televisión y también es un habitual de las marquesinas y carteles publicitarios.

Los perfumes de Dolce&Gabanna le han situado como el modelo más guapo del mundo. También la Inteligencia Artificial según un estudio realizado por la revista de moda masculina Esquire. Un icono publicitario de la fragancia Light Blue que esta noche visita el plató de El Hormiguero.

Pese a ello, al supermodelo no quiere despegar los pies del suelo y asegura que no se desvive por su propio cuerpo. “Hay dos cosas que te definen en la vida: tu paciencia cuando no tienes nada y tu actitud cuando lo tienes todo. Particularmente, no me gusta mucho mi cuerpo. Soy muy crítico conmigo mismo. De hecho, soy demasiado perfeccionista en todo lo que hago, así que nunca voy a poder ser feliz”, dijo en una entrevista.

Uno de los sueños cumplidos de su vida era algo esencial para la mayoría de los mortales: crear una familia. David, que responde a un perfil sencillo y familiar, está casado con la abogada Stephanie Mendoros. Fruto de su relación han nacido sus dos hijas: Matilda, de cuatro años, y Tabitha Elizabeth, de un año y medio. Le encanta llevarlas al colegio y pasear con sus pequeñas siempre que su faceta profesional se lo permite.

Gandy nació el 19 de febrero de 1980 en Billericay, en el condado británico de Essex. Procede de una familia trabajadora y de orígenes humildes, por lo que sabe perfectamente lo que cuesta alcanzar la fama y destacar en su profesión. Aunque quería ser veterinario, un concurso de televisión hizo que se dedicara al modelaje en el año 2001. Unos años más tarde protagonizó la campaña publicitaria de la fragancia Chic for Men de Carolina Herrera. Desde entonces no ha parado de crecer profesionalmente hasta convertirse en uno de los modelos mejor pagados del mundo.