Do yo want to play fútbol con Pollo?, lo pregunta Jennifer Lopez

La estabilidad que disfruta Jennifer Lopez en estos momentos le permite ganar tiempo para todo tipo de proyectos. Incluso la de convertirse en autora de libros infantiles. ¿Por qué no enseñar español a los pequeños estadounidenses, y no tan pequeños? A su lado en este proyecto está Jimmy Fallon. El conductor de uno de los 'late shows' más populares en la televisión es un apasionado de la canción en español.

La labor en pro de nuestro idioma de JLo es impagable no sólo por este volumen que acaba de publicar sino por todo lo que significa como estandarte de la cultura hispana, latina, en EEUU y en todo el mundo. Jennifer es un baluarte popular que defiende las señas de identidad latinas.

De ahí que en su inquietud por promover nuestro idioma haya creado un personaje, Pollo, para que con sus aventuras grandes y pequeños adquieran vocabulario. Con Pollo no es un recetario de cocina, es el libro de JLo en la que su gallináceo personaje se reúne de amigos para conocer su mundo. Pollo es una gallina que "sólo piensa en jugar".

Andrea Campos es la ilustradora de estas vivencias de Pollo que alterna el inglés y el español para que los preescolares se acerquen a ambos idiomas, los dos más hablados en Estados unidos. "Estoy muy orgullosa de esta pequeña aventura de juego bilingüe e impaciente por conocer a Pollo", ha presentado la actriz y cantante diva que en este verano formalizó su relación con Ben Affleck, casándose en Las Vegas, en una segunda oportunidad para la pareja.

Ante este proyecto literario infantil, López pretende que los niños "aprendan español de forma divertida". "Do you want to play fútbol con pollo?" es una pregunta en 'spanglish' de esas que también se escuchan en los parques estadounidenses, en la convivencia entre los niños.

Fallon además de este Pollo en español ha escrito otros cuentos infantiles de aprendizaje como Nana Loves You More, This is Baby y 5 More Sleeps 'Til Christmas.