Eiza González, así es la actriz que ha conquistado a Mario Casas

Mario Casas es una de las estrellas más mediáticas del cine español. El actor, que comenzó su ascenso profesional en la serie Los hombres de Paco, es uno de los objetivos preferidos de las cámaras. Desde que rompiera su relación con la actriz Déborah François no se le conoce pareja. Sin embargo, en los últimos días el intérprete ha contado con una compañía de excepción en su escapada a Roma. Se trata de una actriz muy conocida en Hollywood: Eiza González.

Tras estrenarse como director de la película Mi soledad tiene alas, el actor ha estado unos días de vacaciones en la capital de Italia. En suelo transalpino ha sido fotografiado en actitud cómplice y cariñosa con Eiza González. A tenor de las fotografías entre esta pareja de jóvenes atractivos existe mucha química. Incluso ha circulado un vídeo por las redes sociales en el que se ve a ambos paseando de la mano por Roma. La pareja se ha quedado en el lujoso hotel Anantara Palazzo Naiadi, uno de los favoritos de la actriz Sophia Loren y con vistas a la Plaza de la República. En Roma han disfrutado de la gastronomía italiana y han hecho uso del spa del hotel.

Una publicación compartida de Mario Casas (@mario_houses)

Mario Casas, siempre ha sido muy celoso con su intimidad, y no es muy dado a airear sus devaneos amorosos. Por su parte, a Eiza González se le ha relacionado con varios rostros conocidos por el público como Liam Hemsworth, Jason Mamoa, Timothée Chalamet y Paul Rabil. Finalmente parece que ha sido Mario Casas el que se ha llevado el gato al agua.

Una publicación compartida de Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

¿Quién es Eiza González? La actriz mexicana de 33 años reside en Estados Unidos por motivos laborales. Se formó en el Centro de Educación Artística de la cadena de televisión Televisa. Allí protagonizó la telenovela juvenil Lola, érase una vez en el año 2007. A partir de entonces su carrera profesional como actriz no ha parado de crecer. Ha participado en producciones de Hollywood de la talla de Abierto hasta el amanecer, Baby Driver, Ambulance, Fast and Furious: Hobbs & Shaw o Godzilla vs Kong. Su fama ha traspasado la gran pantalla. Fuera del cine es un icono, tanto en las redes sociales como en el mundo de la moda y la publicidad. La imagen de Louis Vuitton cuenta con 7,6 millones de seguidores en Instagram. Entre sus pasiones destaca el deporte, que le ayuda a mantener su esbelta figura. Eiza practica boxeo, uno de los deportes con más arraigo en su México natal. También en las redes sociales podemos verla en el gym realizando todo tipo de ejercicios para tonificar sus músculos.