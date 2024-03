Emma García estalla por un comentario desafortunado de Joana Sanz

Joana Sanz vuelve a estar de actualidad. La mujer de Dani Alves, sobre el que ya pesa una condena por la violación cometida en la discoteca Sutton, ha publicado un desafortunado comentario en sus redes sociales que ha provocado multitud de reacciones. La modelo tinerfeña anhela las noches de sexo salvaje y pasión desmedida, tal y como ha expresado en Threads, la nueva red social de Instagram. “Ahora mismo me encantaría que me jalaran del pelo y me empotraran contra la pared. Renovaría energías”, ha escrito.

Lo cierto es que lo que ahora jalea la maniquí por sus redes sociales bien podría haber sido la agresión sexual que cometió su marido sin el consentimiento de la víctima. Esos hechos ya están juzgados y condenados. La sentencia del juez condena a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión, además de una importante indemnización económica para la víctima. Por ello, son muchos los que piensan que estamos ante un comentario inoportuno y fuera de lugar, teniendo en cuenta que ella todavía es la mujer del futbolista.

El desafortunado mensaje de Joana Sanz en redes con el que se mofaría de la víctima de Dani Alves #Fiesta3M https://t.co/Se1gQuTx5x — Fiesta (@fiestatelecinco) March 3, 2024

Emma García, la presentadora de Fiesta, ha mostrado su enfado porque considera que las palabras de Joana coinciden con la versión ofrecida por la víctima de la violación. “Este mensaje no hay por donde cogerlo. Estamos hablando que es una semana después de la sentencia, que es la mujer de Dani Alves y que ha utilizado unas palabras muy similares a las que utilizó la víctima en su declaración. No es que quieras hilar, es que inevitablemente terminas hilando una cosa con otra y me parece, como mínimo, inoportuno. Ya no estamos hablando de un presunto, sino que estamos hablando de violación”, ha explicado.

Los compañeros de plató han respaldado el mensaje emitido por Emma García. “Inoportuno es lo más suave que se puede decir. Nadie daba crédito a que Joana estuviese utilizando esas frases tan poco oportunas. Me parece que no viene a cuento, que no procede y que les hace un flaquísimo favor a todas las víctimas”, ha esgrimido Omar Suárez. Por su parte, Silvia Álamo ha aclarado que no hay nada falso en este comentario, aunque pueda parecerlo, ya que procede de una cuenta social verificada.