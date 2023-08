Emy Buono: de ser chica OnlyFans a ingresar en un convento

Emy Buono ha sido una víctima de la exposición en las plataformas de contenido sexual para adultos. La modelo italiana, que durante años ha compartido material erótico en la conocida plataforma OnlyFans, ha decidido cambiar su vida de manera radical e ingresar en un convento. Lo ha hecho por el agobio que ha sentido cuando sus fotos y vídeos se han filtrado. Un contenido que se ha hecho viral y que le ha reportado numerosos daños.

Así lo ha explicado en el portal italiano Fanpage. “El contenido de pago que publiqué se hizo viral, todo el mundo lo vio, incluso los padres de mi pareja”, ha asegurado. La modelo italiana, que ha pasado por una depresión que le hizo pensar en el suicidio, ha denunciado la falta de protección de la plataforma OnlyFans. “No es segura, no me protegió porque el contenido que publiqué por una tarifa se hizo viral y acabó en todos los móviles. Parte del contenido lo vio todo el mundo. Llegó incluso a la familia de mi novio y me provocó grandes problemas”, ha señalado.

Emy Buono ha asegurado que no se arrepiente de haber publicado fotografías y vídeos íntimos en internet, aunque prefiere que sean tratados con mayor seguridad por los responsables de la plataforma. “Mientras estos vídeos permanecieran en la plataforma me parecía bien, pero el hecho de que se hicieran virales y al alcance de todo el mundo me hizo darme cuenta de muchas cosas. Hice estos vídeos con ánimo de lucro y fui egoísta, no pensé en nadie, ni en mi familia ni en mis seres queridos”, ha explicado.

La modelo ha querido aclarar el porqué de su ingreso en un convento. “No quiero convertirme en santa, eso está claro, pero quiero alejarme de la gente que me juzga. Me encuentro con gente por la calle, me dicen cosas groseras aunque esté con mi madre. Quiero entrar en un convento para encontrar un poco de paz y bienestar”, ha argumentado. Bouno ha ingresado en la Congregación de las Hermanas Oblatas del Niño Jesús de Sorrento, aunque no entra en sus planes hacer los votos. En sus primeros días en el convento está siendo supervisada por sor Daniela y sor Amalia. En el convento, donde cuenta con mucho tiempo para encontrar la paz y reflexionar, elabora rosarios, pasea, medita, hace la compra, entre otros quehaceres.