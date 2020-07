Enrique Ponce y Ana Soria navegan por el Cabo de Gata

En las portadas de las revistas de estas semana volverán a estar muy presentes los enamorados de este verano, el diestro Enrique Ponce y su joven amor almeriense, Ana Soria.

La pareja ha sido captada en un barco por aguas del Cabo de Gata, disfrutando de una jornada veraniega entre amigos. ¡Hola! ya ha publicado algunas de esas fotos compartidas por Ana desde la propia embarcación y que a su vez ha sido captada por otros fotógrafos que la seguían. La pareja vive unas horas de primer plano muy intensas.

Las imágenes de Enrique Ponce y Ana Soria pillados muy acaramelados en alta mar 💥 https://t.co/waA6yEhl8L — Telecinco (@telecincoes) July 21, 2020

El diestro antes de retomar la temporada taurina se encuentra muy feliz junto a su nueva pareja, de 22 años, estudiante de Derecho y nombre más cotizado en los programas del corazón desde que surgiera su nombre.

La almeriense, hija del abogado Federico Soria, ya ha declarado que ella no siente que haya sido motivo de ruptura del torero con su ex mujer, Paloma Cuevas, sino que lo conoció cuando la relación estaba finiquitada aunque no habían iniciado los trámites del divorcio. Carmen Lomana, amiga del matrimonio, opina que el distanciamiento se produjo con el fallecimiento en 2014 de Victoriano, hermano de Paloma, que hizo que ella se volcara en la familia.

Junto a la travesía, Ana ha sido captada en una moto náutica. Diez Minutos la pasada semana llevaba a portada una foto de la pareja en la piscina.