Fallece Massimo Stecchini, el marido y gran apoyo de Marisol

Duro varapalo para Pepa Flores, más conocida como Marisol. Su marido, Massimo Stecchini, con el que ha compartido más de tres décadas de su vida ha fallecido a los 63 años de edad. El empresario italiano, que vivía con la cantante en Málaga, ha muerto de manera repentina a causa de un infarto. El cuerpo sin vida del marido de Marisol ha sido trasladado al tanatorio Parcemasa de la ciudad malagueña.

La historia de amor de Marisol y Massimo Stecchini ha durado 35 años. Más de tres décadas en los que ambos han sido muy felices y han disfrutado plenamente de su amor. Ambos se conocieron en 1988, cuando la cantante ya se había separado de Antonio Gades, el padre de sus tres hijas. La cantante se había casado por primera vez en 1969 con Carlos Goyanes.

La primera vez que se vieron fue en la pizzería Trastevere de La Malagueta. El negocio, fundado por el padre de Massimo Stecchini, está regentado en la actualidad por sus hijos. El establecimiento fue uno de los pioneros en cuanto a comida italiana en Málaga.

Marisol y Massimo han llevado una vida sin grandes lujos, donde el amor, el cariño y el respeto han tenido un protagonismo destacado. La muerte del empresario, el gran apoyo de la cantante, supone un duro revés para Marisol.

Una de las anécdotas de la jornada se ha producido en el programa Fiesta de Telecinco. La periodista María Verdoy, que había entablado una bonita amistad con Massimo, no ha podido contener las lágrimas cuando se ha enterado de su fallecimiento. “Hace una semana estuve hablando con él y me recalcaba a través de un audio lo bien que estaba. Fue una persona increíblemente amable conmigo, desde aquel día entablamos una amistad y me enorgullece decirlo”, ha contado entre lágrimas Verdoy que lo conoció durante una entrevista.