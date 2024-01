Frank Cuesta enseña las heridas de guerra del ataque de ‘Perrito’

Frank Cuesta ha sido atacado brutalmente por uno de los ciervos de Santuario, su reserva animal en Tailandia donde convive con multitud de especies. El televisivo cuida en Santuario de los animales rescatados, los cuales viven en unas condiciones muy similares a la libertad que podrían tener en cualquier entorno natural.

Aunque trata día a día con los animales el riesgo siempre está ahí, tal y como se ha podido comprobar en el brutal ataque de Perrito, uno de los ciervos de Santuario. Cuesta explicaba el porqué del incidente, atribuyéndose toda la culpa del mismo.

“Acabo de tener un pequeño problema con Perrito. He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima. La culpa ha sido mía de pensar que tenía salida, ya me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda que otra”, comentaba tras sufrir la feroz embestida del animal.

El aventurero ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que ha mostrado las heridas que le causó el ciervo. “Tengo varios agujeros que ya están cosidos. En la espalda tengo el golpe de cuando me caí. Y tengo dos costillas rotas de cuando me enganchó al principio”, ha explicado.

Cuesta ha demostrado que no le teme a nada. Por ello, ha vuelto a posar cerca del ciervo en Santuario. “Mirad eso. Son cuchillas. Está muy nervioso porque está a punto de tirar los cuernos”, ha aclarado sobre el estado actual de Perrito.