Froilán rompe su silencio para aclarar su última polémica

Después de que se diera a conocer el incidente del pasado 25 de noviembre en el que Felipe de Marichalar, más conocido como Froilán, se vio envuelto, el hijo de la infanta ha roto su silencio. El Confidencial destapó la noticia de una pelea multitudinaria con navajas, en la que el nieto del rey emérito se vio implicado, así como varios de sus amigos, algunos con heridas que precisaron de la intervención médica.

Tras la polémica generada, el protagonista ha lanzado un comunicado que ha sido compartido en el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, donde deja claro que el solo es una victima más. “Estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí, como si yo tuviera que ver algo con la pelea. Yo soy una víctima y ni eso. Soy testigo de lo que ha pasado”, explicaba el sobrino del Rey Felipe VI.

Cansado de estar siempre en boca de todos, Froilán ha desmentido todos los escándalos en los que ha mencionado su nombre. “Una, que si un bar en Las Vistillas de Madrid me saltó la cola de caballeros. Encima me pegan un puñetazo y me dejan KO. Otra que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos, pero me encantaría saber de dónde salen esas cosas”, ha asegurado.