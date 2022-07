Fuego cruzado entre Rocío Carrasco y Raquel Mosquera por la herencia de Pedro Carrasco

Tras la inauguración, al fin, de su museo este sábado, si la herencia de Rocío Jurado acapara todos los focos para las familias Jurado Mohedano y Ortega Cano, la de su exmarido Pedro Carrasco ha vivido un nuevo capítulo y la tensión va en aumento. En todos los frentes se encuentra una protagonista común: Rocío Carrasco, hija de Pedro Carrasco y Rocío Jurado. En la docuserie En el nombre de Rocío ha apuntado su mira hacia Raquel Mosquera, la exmujer de su padre, y la respuesta no ha tardado en llegar.

Cuando hay dinero de por medio los enfrentamientos familiares se recrudecen, más aún cuando el fuego cruzado aparece en escena. Raquel Mosquera ha decidido pasar al ataque y mostrar en televisión los papeles del cuaderno particional de la herencia del mítico boxeador. La peluquera ha asegurado que la hija de Rocío Jurado se ha apropiado de cosas que no le correspondía en la herencia. El documento, redactado cinco meses después de la muerte de Pedro Carrasco, ha sido llevado al programa Viva la vida. Además, Raquel Mosquera ha enseñado el acuerdo al que llegaron Rocío Carrasco y ella, que con el paso del tiempo considera injusto y desproporcional para sus intereses.

Según el testimonio de la viuda de Pedro Carrasco, los inmuebles que se repartieron en la herencia fueron tasados muy por debajo de su precio real, una situación que benefició a Rocío Carrasco y por la que podría haber perdido una cantidad cercana a los 400.000 euros. Para demostrarlo ha enseñado el cuaderno particional de la herencia que recoge toda la información sobre las cuentas, los inmuebles, las acciones y el resto del patrimonio de Pedro que tuvo que repartirse entre su hija y su mujer. No obstante, se trata de un documento que contó con el consentimiento de Raquel Mosquera. “Cuando Pedro murió yo estaba muy mal, acudí al acuerdo sola, sin abogado, pero ella sí que vino con un abogado y con todo muy bien estudiado y organizado, sobre todo por la persona con la que comparte su vida”, en alusión a Fidel Albiac.

No todo queda ahí. La peluquera ha especificado que Rocío Carrasco había añadido condiciones al usufructo en el cuaderno particional de la herencia. Los papeles recogían que si Raquel Mosquera se casaba o convivía allí con una nueva pareja, tendría que abandonar el domicilio. Esta práctica no es muy común y así lo ha asegurado un abogado experto en reparto de herencias. “Los usufructos suelen ser de por vida, no temporales como este”, ha explicado. Ante estas situaciones, la peluquera ha desvelado que tomo acciones legales contra Rocío Carrasco. Finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial con una compensación económica para la viuda del boxeador.

Las balas de Rocío Carrasco también han ido dirigidas al plano sentimental. En el nombre de Rocío afirma que el verdadero amor de su padre fue su madre, Rocío Jurado y no Raquel Mosquera, dejando entrever que la peluquera se acercó a su padre en busca de fama y dinero. En ese sentido, la hija de Rocío Jurado no se ha mordido la lengua y ha dejado muy clara su versión. “Puedo decir que el matrimonio no era como el que tuvo con mi madre”, ha dicho en un especial del Deluxe. Para ella existen muchas diferencias entre ambas relaciones. “Mis padres seguían enamorados, el matrimonio con Raquel Mosquera fue un error”, ha agregado. Por su parte, Raquel ha aprovechado para salir al paso de las declaraciones vertidas por la hija de Pedro. Incluso ha asegurado que llegó un momento en el que ganaba más dinero que él. “Yo trabajaba más en televisión y en el salón de belleza. Él se fue con una mano delante y otra detrás de la casa de La Moraleja. Encontró trabajo de mileurista. Que quede claro que la Mosquera no se juntó con él por ser milloneti”, ha dicho en el programa de Telecinco que presenta Emma García.