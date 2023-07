Gabriela Guillén estalla tras acudir a una revisión médica

Gabriela Guillén está llevando un embarazo de lo más complicado. La empresaria no podría imaginarse que un momento tan especial para una mujer se tornase en una pesadilla. Gaby ha sido fotografiada mientras llora de manera desconsolada en el interior de su coche. Las fotografías publicadas por la revista Semana muestran a una mujer desbordada por los acontecimientos. Según el citado medio, Gabriela ha acudido sola a una revisión médica. A tenor de las imágenes, el desconsuelo y la desesperación se han apoderado de la joven de 26 años, que no está acostumbrada a la presión mediática.

Mientras tanto, parece que su relación sentimental con Bertín Osborne está completamente rota. Desde que se conoció la noticia del embarazo el fuego cruzado entre ambos no ha cesado. A ello hay que sumar la aparición de Chabeli Navarro, una ex del presentador de televisión que asegura que vivió un episodio similar al de la modelo. Todo ello ha conllevado a un episodio de ansiedad producido por la tensión de un embarazo no deseado para el cantante de rancheras. Por ello, la empresaria tuvo que darse de baja para cuidar del futuro hijo que yace en el interior de su barriga.

Gabriela Guillén, embarazada de tres meses, ha tenido que cargar con la dura losa de ver cómo el padre de la criatura declara que se trata de un hijo no deseado y que no está enamorado de ella. Esas declaraciones han caído como un jarro de agua fría para una persona que tiene las hormonas a flor de piel y que siempre ha vivido en el anonimato.

La empresaria atraviesa un momento especialmente sensible y debe mirar por el bienestar y la salud de su futuro hijo. Gaby, que será madre por primera vez, sabe que tiene que afrontar este momento sola. Quizás ese sea uno de los motivos del rostro preocupado que muestra en las imágenes publicadas por la revista Semana. Lo cierto es que el miedo y las incógnitas que se ciernen sobre su futuro no están ayudando para nada a Gabriela, que recientemente tuvo que ir al hospital a causa de unos fuertes dolores en el vientre.