Genoveva Casanova borra pruebas de su relación con el príncipe Federico de Dinamarca

Genoveva Casanova se encuentra en San Sebastián, en el palacio de Arbaizena, propiedad de su ex, Cayetano Martínez de Irujo, donde está capeando el temporal, dos semanas después, de sus fotos en Madrid con el príncipe Federico de Dinamarca. En lugar de amainarse la situación en torno al heredero danés sobre esas imágenes donde aparecía con la empresaria mexicana, con quien habría pasado la noche, se han avivado los comentarios y el malestar. La princesa consorte, Mary Donaldson, ha reaparecido en distintos acontecimientos con cara de circunstancias e incluso va a aparecer en unos días en un documental en la TV pública danesa para hablar de la salud mental, una de sus preocupaciones sociales y personales, todo ello grabado antes de que estallara el escándalo en torno a su marido.

La reina danesa, Margarita, no se ha pronunciado al respecto pero hay un malestar latente con una actitud de su hijo mayor que viene a comprometer a la imagen de la propia monarquía. El príncipe Federico habría aprovechado a mediados de octubre la visita de su esposa a Nueva York, para asuntos oficiales, para desplazarse a Madrid. Con Genoveva Casanova, ex de Martínez de Irujo y ex del ex ministro José María Michavila, con quien rompió en 2018, tendría una relación sentimental que se remonta varios años atrás, al menos esos cinco años en los que la mexicana protagonizó su última ruptura.

La empresaria ha ido borrando imágenes de sus redes sociales que le podrían estar comprometiendo aún más en su situación y la de su amigo el príncipe danés (de quien en principio se había defendido que su aparición en Madrid fue por una visita al museo Thyssen, con un amigo que se ausentó por una indisposición). La revista Lecturas, que fue la que publicó las fotos, también mostró cómo el príncipe era recogido del domicilio de Casanova, en la zona del Retiro, para ser llevado en un vehículo de la embajada a un avión privado en Barajas.

Casanova se protege de ataques por comentarios vertidos en instagram que dejarían entrever que su romance con Federico de Dinamarca es prolongado. En uno de los posts borrados reflexionaba de forma fervorosa sobre el amor en una foto captada en la localidad cacereña de Trujillo. En sus palabras, en inglés, podía delatar que su romance con el heredero danés es de calado. "¿Por qué te quiero? Me preguntas… Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa en cada beso?", proclamaba líricamente Genoveva Casanova.

"¿Puedo hacerte tocar todo el vacío al que me arrebato cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se desintegra en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te quiero porque sin ti no hay amor", desgranó con toda la pasión la ex de Cayetano Martínez de Irujo, refugiada en San Sebastián mientras su nombre está en el ojo del huracán en España y en Dinamarca.