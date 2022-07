Héctor Bellerín, un defensa con alma de modelo

Héctor Bellerín ha sido uno de los jugadores más destacados de la pasada temporada en el Real Betis. A su profesión de futbolista hay que añadirle una pasión desmesurada por la moda, que quizás para muchos aficionados al fútbol sea un asunto desconocido. El futbolista formado en las categorías inferiores del FC Barcelona irradia una personalidad diferente y sus atuendos crean tendencia allá por donde va. Sus tatuajes, el bigote, los pendientes y la estética ochentera forman parte del outfit innato del jugador propiedad del Arsenal.

Precisamente, su estilo tiene influencias de su periplo en Inglaterra, donde ha vivido desde los 15 años. El futbolista, que ha desfilado para Louis Vuitton y ha copado la portada de GQ España, ha mostrado públicamente su predilección por la moda sostenible y las prendas de segunda mano. Así lo reconoció en Informe+: Moda &Deporte. “Yo siempre he venido de la cultura del hip-hop. Yo le decía a mi madre que me comprara toda la ropa en el mercadillo del pueblo, que me comprase la ropa grande. Ahora me he labrado mi propio estilo y solo consumo ropa de segunda mano”, declaraba en la entrevista.

Su pasión por la moda no ha quedado ahí. El futbolista ha hecho sus pinitos como diseñador, colaborando con importantes marcas de moda e incluso llevando a cabo una colección de moda sostenible que llegó a ponerse su equipo, el Arsenal. Su carrera como diseñador de moda sostenible no ha hecho nada más que empezar. El defensa ha emprendido una aventura junto a H&M demostrando un gran compromiso con el medioambiente. Las prendas que componen la colección están confeccionadas con un algodón que procedencia orgánica o a través de residuos de la producción textil. El nailon y los poliésteres son materiales reciclados, mientras que las fibras de viscosa pertenecen a elementos sostenibles. Es más, en la medida de lo posible, Bellerín ha optado porque las prendas se realicen a través de un solo material, facilitando así el proceso de reciclaje.

El sello de Bellerín está presente en toda la colección, la cual ha despertado una enorme expectación. Una parka ligera de estilo oversize, una chaqueta de corte recto y una camisa a rayas de popelín de algodón son algunos de los compontes más destacados de la colección cápsula. En las camisetas y sudaderas se incluyen lemas como Live With Purpose y To Protect Our Future Together.

El futbolista, que desea regresar al Betis pero que aún no tiene decidido su futuro, está considerado como uno de los mejor vestidos del mundo, un auténtico icono de la moda en sintonía con la moda sostenible. Sus peculiares looks y su estilo vanguardista lo convierten en un referente a seguir por muchos jóvenes amantes de la moda y los outfits urbanos.