"No está en Houston", la oficina de Kate Middleton responde sobre su tratamiento del cáncer

El palacio de Kensington no tiene intención de detallar nada al respecto del estado de salud de la princesa de Gales. Tras el vídeo del pasado marzo en el que Kate Middleton se sinceraba de que padecía un cáncer del que se estaba tratando, no iba a añadir más hasta que la princesa no volviera a retomar sus obligaciones. Aquel vídeo era la respuesta a otras imágenes de la esposa del príncipe Guillermo que habían llevado más confusión y especulación, a lo que se unió el conocimiento del acceso al historial médico de Catalina.

Kate envió en este fin de semana un comunicado en el que respaldaba la Guardia Irlandesa en los ensayos para el desfile de Trooping the Colour, evento que se celebrará el 15 de julio coincidiendo con el cumpleaños del monarca Carlos III. La princesa de Gales no pudo estar presente en los ensayos como se había previsto meses atrás pero quiso brindar esta muestra de afecto.

Pero además de este mensaje, Kensington ha debido aclarar algo más sobre el estado de salud de la princesa. En distintos medios y en perfiles de redes se estaba asegurando que la heredera consorte estaba siendo tratada en Houston, en Estados Unidos, e incluso había testigos que habían hablado con la princesa. El palacio de los príncipes de Gales ha desmentido de forma rotunda que Kate se encuentre en el extranjero y asegura que es totalmente falso que esté siendo atendida en Houston. Se llegó a hablar de haber sido vista en el centro oncológico MD Anderson. Varias versiones de enfermos británicos y estadounidenses afirmaban haberla visto allí.

Kensington lo niega mientras no está prevista un regreso de la princesa a la vida oficial y ni siquiera se baraja que pudiera publicarse en breve imágenes de ella en familia. Desde el entorno de amigos de los príncipes de Gales se llegó a revelar semanas atrás que la intención de la princesa sería reaparecer a finales de este año, o ya en 2025, cuando ya esté recuperada del tratamiento.