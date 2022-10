Isa Pantoja reacciona cuando se cuestiona que no haya visitado a Kiko Rivera tras el ictus

La hermana de Kiko Rivera publica un tuit en un tono de enfado respondiendo a la revista Lecturas. El artículo en cuestión asegura que Isa Pantoja carga contra Irene Rosales y cuenta porqué ella y su madre no han podido ver a Kiko Rivera.

Tras conocerse el delicado estado de salud del DJ su mujer, Irene Rosales, no se ha despegado de su lado en todo momento y ha sido la que ido informando de la evolución de su marido. Las rencillas en la familia Rivera- Pantoja lejos de diluirse dadas las circunstancias parecen que empeoran.

LO que yo digo es POR QUÉ SE ME CUESTIONA A MI QUE VAYA EL VIERNES A SABER COMO SIGUE, cuando amigos lo han hecho, puesto que han reconocido que sólo entraba Irene a verle en ese momento, y esas visitas no las cuestionan. Que le altere lo RESPETO y por eso no he ido a verle. fin — Isa P (@IsaPantojam) October 24, 2022

La hija menor de Isabel Pantoja defiende tanto su postura como la de su madre, asegura que ella también quiere ver a Kiko pero al parecer las visitas están restringidas y no entiende porqué sus amigos si han podido ir a verlo y hacerse fotos con él y ellas no han podido visitarlo.

Isa Pantoja ha querido aclarar que "no voy a permitir que se cuestione a mi madre" y que nada tiene que ver la tensa relación que tengan con Kiko en estos momentos porque estas circunstancias especiales hace que todo el drama vivido hasta ahora pase a un segundo nivel. La colaboradora asegura que tanto ella como su madre no se enteraron de que Kiko había sufrido un ictus por Irene Rosales si no que fueron "terceras personas las que las llamaron para informarlas del grave estado de salud de su hermano.