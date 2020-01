Isabel II se reúne hoy con su nieto Enrique

El portazo de los duques de Sussex a sus obligaciones con la casa real británica se ha convertido en la mayor crisis vivida en la familia de Isabel II en lo que llevamos de siglo, que ya es decir, por encima del escándalo sexual del príncipe Andrés, que se encuentra apartado. Lo que no esperaba la monarca británica es encontrarse con un desaire de estas características.

La reina británica ha convocado hoy al propio afectado y a los principales miembros de su familia, que se reunirán en la residencia de Sandringham para abordar el futuro papel que debería cumplir el príncipe Enrique, sexto en la línea de sucesión y su esposa, la estadounidense Meghan Markle.

Desconcierto El príncipe Guillermo asegura estar muy triste con la actitud de su hermano

Enrique de Inglaterra, hijo menor de Lady Di y el príncipe de Gales, estará presente en lo que se presiente como una tormentosa puesta en común. Meghan por su parte se encuentra en Canadá, país adonde viajó la semana pasada con su bebé, Archie, primogénito de la pareja, aunque sí estará presente esta difícil reunión mediante videollamada.

La monarca tiene citados por supuesto a sus inmediatos sucesores, Carlos de Inglaterra y el hijo y hermano mayor de Harry, el príncipe Guillermo, según ha detallado un portavoz del palacio de Buckingham. El esposo de la reina, Felipe de Edimburgo, se entiende que no estará presente al estar retirado de las cuestiones de la casa real por su delicado estado de salud.

En la reunión convocada por Isabel II está previsto que se analicen los “siguientes pasos” que se tomarán sobre el papel de los duques de Sussex, quien de forma unilateral anunciaron que se distancian de sus funciones como representantes de la monarquía y dividir su tiempo a partir de ahora entre el Reino Unido y Canadá, para abordar labores profesionales destinadas fundamentalmente a una fundación de su titularidad.

La familia real repasará soluciones a esta incómoda situación para Buckingham en coordinación con funcionarios de la casa real y de Canadá, donde residirán en su mayor parte del tiempo los duques. Isabel II es también jefa de Estado del inmenso país norteamericano.

¿Cuál es la situación económica de los duques de Sussex?

El anuncio de Harry y Meghan de “trabajar para ser financieramente independientes”, ha provocado malestar en el resto de la familia y se cuestionan estas intenciones económicas. El 5% de los gastos oficiales de la pareja hasta el momento provienen de los fondos públicos que otorga el Gobierno a la monarquía, mientras que la mayor parte de sus ingresos llegan a través del ducado de Cornualles, la amplia cartera de propiedades e inversiones del príncipe Carlos.

A través de esa última vía, Enrique y Meghan recibieron en el anterior curso, 2018-2019, unos 5 millones de libras (5,87 millones de euros), según ha informado el rotativo The Guardian.

Las cifras no incluyen, sin embargo, el coste de su seguridad y los gastos de viajes oficiales al extranjero, a los que los duques de Sussex quieren renunciar para tener la agenda más libre.

The Sunday Mirror asegura que los duques de Sussex comentaron sus planes con el cantante Elton John antes de informar a la reina, que se enteró de la noticia viendo las noticias de la BBC. “Elton apoya el hecho de que Enrique y Meghan hayan tomado el control de sus propias vidas de manera admirable”, han informado desde el entorno de los duques, según dicho periódico.

The Times señala por su parte que el príncipe Guillermo ha expresado su “tristeza” por el hecho de que la familia real ya no sea un “equipo”. Según el periódico, Guillermo le ha comentado a un amigo sobre su hermano Enrique: “he rodeado a mi hermano con el brazo durante todas nuestras vidas, pero ya no puedo hacerlo más, somos entidades separadas”.