Jennifer Lopez regresa a la música por amor

Jennifer Lopez está de enhorabuena. La polifacética artista, que atraviesa un momento dulce junto a Ben Affleck, acaba de lanzar This Is Me… Now, la secuela del disco que estrenó hace 20 años justo después de su ruptura con Ben Affleck. La cantante regresa al mercado musical después de una década sin publicar un álbum. En una entrevista concedida a la agencia EFE, Jennifer Lopez habla de su nuevo trabajo y de su segunda oportunidad con el actor, al que considera el amor de su vida.

“Escribí el álbum This Is Me… Then en un tiempo, hace 20 años, cuando me enamoré del amor de mi vida en ese momento y terminamos rompiendo. Pero 20 años más tarde nos reencontramos y me sentí muy inspirada para volver y escribir de nuevo sobre la experiencia de tener una segunda oportunidad con este tipo de amor”, ha explicado sobre su motivo para lanzar esta secuela de un trabajo discográfico de hace 20 años.

Para Jennifer Lopez, This Is Me… Now, que incluye también una película escrita y protagonizada por la diva de El Bronx, es su proyecto más personal. “El disco es una gran historia de amor. La idea de This Is Me… Now es la de aceptarse a uno mismo, aceptar quién eres ahora. A veces miramos hacia atrás y decimos podría haber hecho mejor esto, podría haber hecho mejor aquello. Pero en ese momento quizás estabas haciéndolo lo mejor que podías con lo que sabías. Esta es quién soy, he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora”, ha desgranado.

JLo se desnuda ante sus seguidores en un disco que cuenta con el tema Can’t Get Enough como carta de presentación. “He compartido y desnudado una parte de mi alma y he mostrado una parte de mí que nunca había mostrado antes con la intención de dejar que la gente conozca los diferentes tipos de crecimiento que se necesitan para entender el amor”, ha desvelado.

El disco es un recorrido por sus últimos años de vida, y en especial, de su segunda oportunidad con Ben Affleck. “Era una expresión preciosa de la idea de que el amor verdadero existe y de que para siempre es real. Eso quedó retratado en el álbum pero también había otra parte de la historia que necesitaba ser contada sobre el camino que hizo falta para llegar a ella”, ha reseñado.

La actriz también se ha referido a la película This Is Me... Now: Una historia de amor, la extensión del disco que ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video. “Es la historia de una romántica sin remedio, lo cual es muy yo”, ha confesado.