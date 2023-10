Jesulín de Ubrique ficha por 'La Promesa' y lo cambia todo

Jesulín de Ubrique entra a trabajar en las cocinas de los marqueses de Luján, los personajes que reparten las tramas corales de La Promesa, la serie del momento, en las tardes de La 1. Es tal el tirón del programa que la cadena cae en la tentación de promocionarla en cualquier momento. Y en este jueves los participantes de MasterChef Celebrity se las va a ver entre los decorados del palacio cordobés de la serie producida por Bambú.

En la prueba de exteriores de este jueves los Marqueses de Luján serán los que reciban como anfitriones a los jueces del programa, Pepe, Jordi y Samantha, aristócratas dispuestos a disfrutar de las bondades de las estancias de La Promesa.

Los concursantes sí tienen un reto. Los equipos de aspirantes tendrán que ofrecer un festín gastronómico a 80 miembros del equipo de grabación de La Promesa. El personal de producción, técnicos, figuración y, por supuesto, los intérpretes de la serie degustarán las elaboraciones de Toñi Moreno, Eduardo Casanova o Joge Cadaval, algunos de los participantes que siguen.

El menú de Nino Redruello

El menú que deben hacer firmado por el chef madrileño Nino Redruello, de Fismuler y otros locales de moda en Madrid. Ese menú para el palacio de los Luján se compone de dorada semicurada con almendra y uva tinta; tortilla de bacalao; coquelet con miso, acelga y mantequilla de ajo negro; y, para concluir, tarta de queso con chantilly y compota de manzana.

Los aspirantes que no estén en la altura pasarán a la eliminatoria. Los delantales negros tendrán que demostrar a los jueces que mentir no se les da nada mal. Con el objetivo de conseguir más tiempo de cocinado, en varias rondas, las celebrities probarán alimentos dulces. Algunos de ellos estarán sabrosos, pero otros, estarán muy picantes. Los delantales negros que hayan probado estos últimos deberán disimular su reacción para que sus compañeros no les pillen y consigan así pasar de ronda. El aspirante que demuestre ser un mejor mentiroso logrará disponer de 20 minutos adicionales para cocinar.

El humorista e imitador Carlos Latre tratará de ayudarles a mantener el tipo. Los delantales negros que finalmente tengan que enfrentarse al cocinado deberán replicar una tarta creado por Ana Pérez, sexta clasificada de MasterChef 11.