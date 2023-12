La calavera con la que se presenta Jorge Javier Vázquez ante Pedro Sánchez

Jorge Javier Vázquez ha visitado la Moncloa y se ha reunido con el presidente del Gobierno. Curiosamente esta icónica imagen, que está generando multitud de comentarios en las redes sociales, llega un día después del anuncio de la marcha del presidente de Mediaset, Borja Prado, muy afín al Partido Popular.

Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) December 5, 2023

El comunicador ha lamentado de manera irónica la marcha de Borja Prado, uno de los responsables de que ahora se encuentre sin trabajo, ya que desde la cancelación de Cuentos chinos no lo hemos vuelto a ver por un plató de televisión. “Una pena muy grande. Siempre se nos van los mejores”, posteaba en X (antiguo Twitter) tras conocerse la noticia de la marcha de Borja Prado.

Todo lo contrario le sucede con el político socialista. El presentador catalán nunca ha escondido su simpatía por Pedro Sánchez. Seguro que todos recuerdan la llamada del actual presidente del Gobierno a Sálvame hace unos años. En la foto Jorge Javier aparece con un jersey que tiene grabada una calavera, un detalle cuanto menos curioso, de su visita a la Moncloa. “Qué trajín de día”, ha escrito el que fuera presentador de Sálvame en su perfil de Instagram junto con la fotografía con el presidente del Gobierno.

La instantánea cuenta con más de 33.000 me gusta y de 5.000 comentarios en Instagram. Algunos en tono positivo y amable como el del Maestro Joao “Que no me despierten”, junto con unos corazones, el “Wowww” de Laura Fa o los aplausos y los corazones de Chelo García Cortés. También ha habido numerosas críticas. Raquel Salazar, de los Gipsy Kings con “Dios los cría y ellos se juntan” o “Un dictador y un director de circo, vaya cuadro” de un usuario anónimo de la red social.