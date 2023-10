José Luis Martínez Almeida se casará el próximo año con Teresa Urquijo

José Luis Martínez Almeida dejará de estar soltero el próximo año. El alcalde de Madrid oficializará su compromiso con Teresa Urquijo, su novia pariente de los Borbón y 22 años menor que él. En el programa de esRadio Es la mañana de Federico, Beatriz Cortázar y Federico Jiménez Losantos han ofrecido algunos detalles sobre el enlace que, sin duda, será uno de los más esperados de 2024.

Los novios, que se presentaron en sociedad el pasado mes de junio en una corrida de toros en Las Ventas, se darán el sí quiero en una capilla que la familia de la novia posee en Navalagamella, situada a las afueras de Madrid.

La periodista Beatriz Cortázar ha comentado que la boda tendría lugar antes del próximo verano. “No les hace nada de gracia que lo digamos. Me dicen antes de verano. Aunque no me dan la fecha. Va a ser en 2024”, ha asegurado.

Teresa Urquijo y Moreno, de 27 años, es pariente de los Borbón por parte de su madre, Beatriz Moreno y de Borbón. Teresa ha llevado una vida por y para sus estudios. Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas en ICADE. Pese a su juventud ha trabajado en Filipinas, Reino Unido y México. Su primer empleo fue en 2016 como organizadora de eventos en la TEDxUComillas de Madrid. Un año más tarde, se trasladó a Londres para trabajar en la empresa Trilantic Capital Partners. De ahí pasó a JP Morgan donde ejerció como analista de inversiones. En 2019 regresó a España para trabajar en Merlin Properties, también como analista de inversiones. En esta empresa continúa trabajando en la actualidad. Teresa es una joven muy preparada y con formación en idiomas. Habla tres idiomas: español, inglés y francés. Gracias a su perfil en Linkedin, hemos conocido que Teresa ha ejercido de voluntaria en la Hospitalidad de Lourdes de Madrid. La joven siempre ha optado por llevar un perfil discreto y no tiene una cuenta personal en Instagram.

Los que conocen a Teresa se deshacen en elogios hacia la pareja de Martínez-Almeida. “Es una chica buena, lista y divertida. Con la cabeza muy centrada a pesar de su edad. Es una persona discreta, sencilla y poco acostumbrada a la fama", han reconocido desde su entorno.