Julián Muñoz se ha casado con Mayte Zaldívar y es por una causa que cree justa

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz estaría ya muy grave del cáncer que sufre desde hace tiempo y habría tomado una serie de decisiones para ir resolviendo asuntos pendientes. Uno de ellos sería la estabilidad de sus ex esposa y sus hijas, Elia y Eloísa. Para asegurar que su ex mujer, Mayte Zaldívar, cuente con unos ingresos asegurados, se ha casado de nuevo con ella, en una ceremonia celebrada el pasado enero, para que así que puedan contar con una futurible pensión de viudedad. El tema se ha tratado en el espacio De viernes, en Telecinco.

Zaldívar vuelve a estar junto a su actual marido, que tiene 76 años y con el que rompió a raíz de que éste se enamorara de Isabel Pantoja cuando ya había alcanzado la alcaldía marbellí, responsabilidad que acabaría con enfrentamientos, acusaciones, mucho dinero negro y estancia en la cárcel para ambos.

Muñoz precisamente fue puesto en libertad debido a su estado de salud. Ha empeorado de forma alarmante en las últimas semanas aunque ya su aspecto era muy demacrado desde su paso por la prisión.

Mayte Zaldívar no quiso hace una semana hablar nada de su boda de este año, lo deja para siguiente exclusivas de cara a lo que pase en estos meses donde podría suceder lo peor para el ex alcalde.

José Antonio León, colaborado de De Viernes ha presentado unos papeles que probaría esa boda de Muñoz y Zaldívar, que se habría producido en una notaría de Marbella en la fecha del pasado 30 de enero.

El enlace se ha formalizado casi 22 años después de la anterior ruptura. Muñoz estuvo con Isabel Pantoja entre 2003 y 2009, una relación que terminó rompiéndose con todos los escándalos financieros. Zaldívar vivió durante años de sus vivencias y problemas. Ahora parece iniciar una nueva etapa. Es de nuevo esposa del padre de sus hijas aunque tiene una relación sentimental estable con otro hombre, Fernando, que ha aceptado lo que sería una boda de conveniencia.