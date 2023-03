Julius Bienert y su doble 'Óscar' televisivo por sus espacios de cocina y viajes

El Camino de Santiago by Julius era un recorrido gastronómico y sentimental a cargo del chef y divulgador mallorquín Julius Bienert que ha contado con el reconocimiento internacional. Julius y su equipo de esta docuserie de Canal Cocina han conseguido dos galardones en los prestigiosos premios gastronómicos The Taste Awards. Canal Cocina y Story Producciones forman paste de esta producción española que ha ganado en las as categorías Mejor Chef en una Serie de TV y Mejor Programa de TV de Viajes.

Este es el bagaje de dicho espacio español en la gala celebrada ene el Writers Guild Theater de Los Angeles. The Taste Awards está considerados los “Óscar de los programas de viajes, gastronomía y moda”, y concurren cadenas de decenas de países y la competencia en especial de canales temáticos con experiencia en formatos de docuserie y divulgativos, como sucede con el Canal Cocina español, del grupo AMC.

En estos premios se reconocen los mejores contenidos audiovisuales sobre alimentación y estilo de vida. En el apartado individual Julius Bienert se impuso a grandes cocineros como Chef JJ, Andrew Zimmern o Catherine Fulvio y se convirtió así en el primer español que consigue este reconocimiento, sumando su nombre al de estrellas internacionales de la cocina en la tele como Gordon Ramsay, Antonie Bourdain o Andrew Zimmern.

El Camino de Santiago by Julius también se llevó el triunfo en el apartado de Mejor Programa de TV de Viajes. El espacio español competía con 13 formatos internacionales y consiguió un nuevo hito al ser el primer programa grabado en español que se alza con este premio.

A lo largo de sus dos temporadas El Camino de Santiago by Julius ha mostrado uno de los recorridos más famosos del mundo desde un novedoso punto de vista. El programa de Canal Cocina visita los pueblos de la ruta Jacobea en busca de las recetas tradicionales que han sobrevivido al paso del tiempo y que tienen su origen en el camino. En cada localidad, Julius elabora un plato típico junto a varios vecinos e indaga sobre la tradición gastronómica de la zona.