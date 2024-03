Justin Timberlake y las 100 canciones para grabar un disco reducidas a 18

Justin Timberlake (Memphis, 1981) acaba de lanzar Selfish y tras una actuación en su localidad natal pasó por Apple Music 1. El próximo proyecto de este actor y cantante (inolvidable estrella infantil Disney en EEUU) es su álbum, a punto de publicarse, Everything I Thou-ght It Was (Todo lo que pensé que era), para el que ha debido seleccionar de entre un centenar de canciones que tenía sobre la mesa, como ha recordado a Zane Lowe, conductor de dicho contenido de Apple.

–¿Es su nuevo disco un impulso de madurez?

–Creo que hay momentos que son increíblemente honesto, pero también, hay un montón de jodida diversión en este álbum. Creo que de ahí salió el título del álbum, con todo lo que pensaba que era. Lo tocaba para la gente que me rodeaba. Ellos me decía, “claro, esto suena como todo por lo que te conocemos”, pero lugo otro amigo mío contestaba, “oh, esto suena a todo lo que pensaba que quería de ti”. Era ese tipo de frases que de una manera u otra estaban en el aire.

–Pero habrá momentos de interioridad.

–Sí, hay algunas canciones que son más introspectivas, distintas a lo habitual en mí y otras son más por lo que creo que la gente me conoce.

–¿Cómo es capaz de rodearse de 100 canciones para elegir sólo 18? ¿Grabó ese centenar?

–Sí, grabé las 100. Trabajé mucho tiempo en este álbum y acabé con un centenar de temas sobre la mesa, así que reducirlas a 18 fue un reto. Y ahí está. Ahora sí, estoy muy emocionado con este álbum. Creo que todos los artistas lo dicen, pero sin duda es mi mejor trabajo.

–Pasó ahora por todo un emblema de la televisión mundial Saturday Night Live.

–Coqueteé con la idea de si debería ser anfitrión o sólo actuar con mis canciones. Pensaba “no, este álbum es muy especial para mí”, pero tampoco puedo imaginar que no me metan en un par de sketches. Era lógico. Yo estoy aquí para dar lo mejor de mí. Siempre es divertido un programa como Saturday Night Live en cualquier de sus vertientes. Lo he presentado cinco veces pero he actuado allí mucho más, ni siquiera sé cuántas veces he estado en ese programa tan querido.

–¿Cómo define su tema Selfish?

–Personal. Es lo bonito de la música: Es como un recipiente en sí misma para ayudarnos, como seres humanos, a expresarnos. Aunque la canción no la hayas escrito tú, encuentras la relación con esa emoción, esto fue lo que me llevó a este primer single. El momento en que nació Selfish fue a las dos de la mañana. Un amigo mío, que también es mi director musical, y que es probablemente un amigo de toda la familia de allí, Adam Blackstone, estaba haciendo estas pequeñas noches de jazz en un lugar en Los Ángeles y me invitó a ir y me dijo: “Hey, ¿quieres subir y cantar algo?” Y al azar le dije: “Sí, hagamos la versión de Donny Hathaway de Jealous Guy de Lennon”. Y surgió. Por supuesto si eres muy joven puede ser que no tengas ni idea de qué estoy hablando.

–¿Le daría pudor aún mostrar sus sentimientos personales en la música?

–Tenemos la idea de que los hombres no suelen expresar emociones que les hacen mostrar ser vulnerables. Como yo crecí te enseñan a no hacerlo. Pero no sé, me pareció una canción muy honesta. Las letras empezaron a salir sinceras. Cuando escuché el álbum entero, sentí que probablemente, de todas las canciones del álbum, en cuanto a producción, probablemente fuera la más sencilla, aunque para mí es compleja dentro de su sencillez.

–¿Cómo fue tocar por primera vez en su ciudad?

–Y el día antes del cumpleaños de mi madre. Fue genial. Creo que los fans que estaban en la sala ya habían oído un fragmento, así que me sentí bien cantándola en directo. Era como si pudieras hacer una listening party o algo así. Fue una noche muy conmovedora, emocionante. Mi madre solía llevarme al Orpheum, ese teatro de Memphis, cuando ponían los espectáculos de Broadway. Fue nostálgico.

–¿Se oye sincero?

–Me siento muy bien con los pensamientos, emociones y sentimientos que me han surgido al escribir estas canciones.Es una perspectiva real de lo que soy y es algo que no creo que haya hecho anteriormente.