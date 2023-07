Kiko Rivera vierte toda su ira contra Telecinco: “No quiero saber nada de vosotros, no podéis comprarme”

Kiko Rivera ha vuelto a nacer. El cantante se recupera tras ser intervenido con éxito de una dolencia en el corazón. ”Buenos días después del día de ayer estoy más despierto y más fresco que una lechuga. Pero ¿Saben una cosa? Hoy por segunda vez he vuelto a nacer. Y ya van dos. Evitemos la tercera ¿no creen? Gracias a Dios el cateterismo, aunque era la opción con menos posibilidades salió bien y solo ha sido un susto después de la mala pinta que tenía todo. Debo tener alguien ahí arriba que me indica que todavía no es mi hora. Ahora toca cuidarme al máximo nivel y seguir siendo feliz con los míos”, ha comenzado diciendo en una publicación de Instagram.

El dj también ha querido aclarar algunas cuentas pendientes. Entre ellas la guerra fría que mantiene con Mediaset, y en particular con Telecinco, donde estaba vetado pero ahora ha vuelto a formar parte de sus contenidos debido a la intervención cardíaca. “Y sin más vuelven a hablar de mí, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patético todo ¿no creen? Queridos amigos de Telecinco no les voy a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros, ni de toda la gente que os rodea… Hace mucho tiempo que vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar, así que por mí ya saben dónde pueden marcharse”, ha asegurado.

La crítica del hijo de Isabel Pantoja ha ido más allá. “Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada”, ha dicho. Kiko también ha lanzado un mensaje a todos aquellos que desaparecieron de su vida y ahora han regresado como si nada hubiera pasado. “También quiero dejar dicho por aquí porque no me voy a callar a todas esas personas que han empezado a escribirme como si nada hubiese pasado y que han estado más de tres años sin preguntar por mí y por mis hijos. A todos ellos porque sé que leen esto no tenéis ningún tipo de cabida en mi vida así que no os molestéis ni siquiera en mandar un WhatsApp. Esta es la única manera que tengo de expresarme porque como dije hace tiempo la televisión de la cadena que todos sabéis no los quiero ni en pintura”, ha explicado.

Por último, Kiko Rivera ha tenido unas palabras de agradecimiento para toda la gente que le ha apoyado en estos duros momentos. “A toda mi gente que me habéis escrito os quiero dar las gracias por vuestro apoyo incondicional tan bonito que me dais. Sois una parte muy importante en mi vida”, ha finalizado. El dj ha dejado claro que, tras volver a nacer, encara una nueva etapa vital lejos de Telecinco y con ganas de recuperar el tiempo perdido con su madre, Isabel Pantoja.