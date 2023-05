Kira Miró reniega de los reportajes sexis que realizó en su juventud

Kira Miró se encuentra promocionando la serie española Pollos sin cabeza, que se acaba de estrenar en HBO Max con una buena acogida por parte del público. La actriz y presentadora, que saltó a la fama en 1999 con el programa Desesperado Club Social en Antena 3, ha repasado su carrera profesional en Eh! Podcast con Javi Ivànyez.

La intérprete ha comparado la promoción que se realiza actualmente en las redes sociales con la que se llevaba a cabo hace 20 años en las revistas y publicaciones. “Yo del mundo de las redes no tengo ni idea, Cuando yo tenía 20 años, parte de la promoción de tus proyectos estaba en las revistas masculinas, Eran reportajes sexis”, ha contado sobre sus portadas en la revista FHM.

Kira ha aportado más detalles de aquella época y como un día decidió cortar de raíz el asunto. “Eran sin ropa, en ropa interior, etcétera. Eso estaba incluido, no te pagan extra ni iba aparte. Tú estabas obligada, como todo, a hacer todas las promociones, y las revistas masculinas estaban a la orden del día. Tú veías que tus referentes salían ahí, con lo cual, tú también tenías que salir, y el productor te decía: ‘Estas hay que hacerlas’ hasta que llegó un momento en el que dije que no quería hacer más porque me estaba exponiendo”, ha aclarado.

La actriz considera que eso ya forma parte del pasado y se ha mostrado más partidaria de las promociones actuales en las redes sociales. “Eso ahora no pasa. Las niñas de 20 años tienen su Instagram, y ellas se encargan si quieren o no hacerse sus propios reportajes y sus fotos sexis. Yo veo a mucha gente que se hacen unos fotones y se las hacen porque quieren. Yo con 20 estaba obligada a hacerlo como parte de la promoción de la película. Eso ahora las niñas no lo tienen, y yo ahora me podría haber ahorrado unos cuantos titulares bastante incómodos detrás de una foto mía sexi”, ha detallado.