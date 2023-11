Lo que piensa Laura Escanes de la relación de Risto y Natalia Almarcha

Risto Mejide y Laura Escanes, que hace un tiempo fueron pareja, atraviesan dos momentos sentimentales totalmente diferentes. Mientras que el publicista pasa por su mejor momento con su novia, Natalia Almarcha, su ex, Laura Escanes no puede decir lo mismo. Su noviazgo con Álvaro de Luna ha finalizado y los rumores de posibles infidelidades del cantante sevillano han corrido como la espuma.

Curiosamente, Risto Mejide y Natalia Almarcha han sabido dejar a un lado sus diferencias. A finales del mes de octubre hicieron oficial su reconciliación y ahora están más enamorados que nunca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Risto Mejide (@ristomejide)

Su última aparición conjunta ha tenido lugar en los Premios Antena de Oro, donde nos han brindado un posado su primer posado desde que decidieron darle una nueva oportunidad a su historia de amor. La joven valenciana ha querido acompañar al presentador de Todo es mentira y Chester, que ha sido uno de los premiados de la gala.

“Gracias a la Asociación de Profesionales RTV Madrid por la Antena de Oro. Un honor figurar entre los más grandes. Y a ti, amor mío, gracias por acompañarme, apoyarme y hacerme mejor persona”, ha posteado Risto en sus redes sociales. Una declaración de amor en toda regla que cuenta con cerca de 50.000 me gusta y más de 1.100 comentarios en Instagram. Entre ellos no podía faltar el de Natalia Almarcha: “Orgullosísima”.

El publicista está de enhorabuena porque hoy es su cumpleaños. En la celebración no ha podido faltar la tarta. Natalia ha compartido una story en la que aparece Risto con una tarta un tanto singular. En la tarta se recrea su libro Dieciséis notas, un tablero de ajedrez y las teclas de un piano, entre otros elementos. La publicación ha estado acompañada del siguiente texto: “Me gusta verte feliz”.

Mientras tanto, Laura Escanes continúa centrada en sus compromisos profesionales. Sin duda, la mejor terapia para olvidar sus problemas sentimentales tras la reciente ruptura con Álvaro de Luna. La influencer ha atendido a los medios en la premiere del documental Pombo. Ella le desea lo mejor a su ex, Risto Mejide. “Pues qué bien, la vida sigue para todos, efectivamente. Imagínate que la vida no siga para mí de repente, me muero… Yo estoy muy feliz ahora”, ha señalado Laura, que no ha querido hacer ninguna declaración sobre su ruptura con Álvaro de Luna.